MasterChef 2021 Full İzle! 28 Temmuz 2021 MasterChef 23. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Masterchef Türkiye 28 Temmuz 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarından seyircisi ile buluşan MasterChef Türkiye 2021, birbirinden iddialı yarışmacı adayları ile sezona merhaba diyor. Her sene şampiyonu aramak için altı aylık bir yolculuğa çıkan MasterChef Türkiye 2021, ilk olarak eleme serilerini ekrana getiriyor. Asıl yarışı öncesi ısınma turları atmaya devam eden MasterChef Türkiye 2021, bir süredir ikinci eleme serisi olan üçlü düellolar ile seyirci karşısına çıkıyor. MasterChef Türkiye 2021 Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu jüri üyeliğinde haftanın 5 günü TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

MasterChef 22. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisinin karşısına en son 22. Bölümü ile çıkan MasterChef Türkiye 2021, birbirinden iddialı yarışmacıların düellolarını ekranlara getirdi. MasterChef Türkiye 2021 yarışması son bölümünde dünya ve Türk klasiklerinden yemeklerini yarışmacılarından hazırlamalarını istedi. Krem brüle tatlısı yapmak için yarışan Sevgi, Melih ve Batuhan’dan MasterChef hayallerine devam eden isim Sevgi oldu. Günün iddialı düellosu ise; Emre, Mustafa ve Mert arasında gerçekleşti. Jüri üyelerinin karşısına lezzetli birer sarma tabağı çıkaran üçlüden ilk önlüğü bırakan kişi Mert oldu. Emre ve Mustafa arasında gidip gelen jüri üyeleri sonunda değişen formatın kendilerine verdiği kanaati kullandı ve her iki yarışmacıyı da bir üst tura geçirdi.

MasterChef 23. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına 23.bölümü ile çıkacak olan MasterChef Türkiye 2021, yine üçlü eleme düellolarından birini ekranlara getirecek. Birbirinden iddialı yarışmacıların bir üst tur için yarışacağı MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında güne damga vuracak olan mutfakta kaza sonrası çıkan küçük bir yangın olacak. Birbirinden zorlu yemekleri kendilerine verilen süre içerisinde jüri üyelerinin karşısına çıkaracak olan yarışmacıların yer alacağı MasterChef Türkiye 2021, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkacak.