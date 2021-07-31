- 31 Tem 2021 - 11:13

Şef Akademi Full İzle! 31 Temmuz 2021 2021 Şef Akademi 31. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Türkiye’nin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve eşsiz yemek kültürüyle gurme ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, FOX TV ekranlarının sevilen yarışma programı Şef Akademi'nin yeni bölüm fragmanı ve bir önceki bölüm incelemesi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

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Türkiye’nin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve eşsiz yemek kültürüyle gurme ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, FOX TV ekranlarının sevilen yarışma programı Şef Akademi de ekran karşısına çıkıyor. Son dönemin en çok dikkat çeken aşçılık yarışmalarından biri olan Şef Akademi, 31 Temmuz 2021 tarihinde de bomba gibi bir programla ekranlardaki yerini alıyor. Ekip olarak birbirleriyle kıyasıya mücadele eden yarışmacıları takip etmek isteyenler Şef Akademi 31. bölüm özetini tek parça olarak izlemek istiyor. Şef Akademi 31. bölüm özeti izle, Şef Akademi 30. bölümde neler oldu?

FOX TV ekranlarının en iddialı yarışma yarışma programı olarak izleyicilerin beğenisini toplayan Şef Akademi tüm hızıyla devam ediyor. Şef Akademi 31. bölüm heyecanı ekranlardan eksik olmazken izleyiciler de yarışmacılar arasındaki büyük rekabete ortak oluyor. Seyircinin karşısına son olarak 30. bölümü ile çıkan Şef Akademi yarışması büyük bir heyecana sahne olmuştu. Her gün asıl yarış için ısınma turları atan Şef Akademi yarışmasında ülkenin en ünlü şeflerinden Arda Türkmen ve Ali Ronay’ın yanı sıra eşsiz yemek kültürüyle dikkat çeken Ayhan Sicimoğlu da yer alıyor.

Televizyon dünyasında son dönemde gündüz kuşağının en çok izlenen programı olan Şef Akademi, yayın hayatına başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Hafta içi her gün Şef Akademi Doğada formatıyla ekranlara gelen yarışma, hafta sonları da büyük ilgi görüyor. Gündüz kuşağında izlenme rekorları kıran Şef Akademi yarışmasında aşçılık alanında hünerlerini kanıtlamak isteyen yarışmacılar, birbirleri ile kıyasıya mücadele etmeye devam ediyor.

Hafta içi her gün saat 11:00’de FOX TV ekranlarında yer alan Şef Akademi yarışması 31 Temmuz Cumartesi gününde de akşam 20:30’da izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciler Şef Akademi 30. bölüm heyecanını iple çekiyor. Başarılı yarışmacılar aşçılık konusundaki yeteneklerini ünlü şefler ve gurmelere kanıtlamak için kıyasıya mücadele ediyor. Şef Akademi yarışmasında öne çıkan yarışmacıların mücadelesini anında takip etmek isteyenler Youtube üzerinden tek parça yayınları izleyebiliyor.

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31 Tem 2021 - 11:13 - Dizi Fragmanları

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