Baş Belası 7 Bölüm Full İzle! 31 Temmuz 2021 Baş Belası Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baş Belası 7. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Baş Belası, geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Yaz döneminin izlenme rekorları kıran yapımında 31 Temmuz 2021 tarihli 7. bölüm heyecanı yaşanıyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir gibi televizyon dünyasının aranan simalarına yer veren Baş Belası dizisinin 7. bölümü merak ediliyor. Baş Belası 7. yeni bölüm tek parça izle! Baş Belası son bölümde neler yaşandı?

Yaz döneminde dizi severlerin en çok sevdiği yapımlardan biri haline gelen Baş Belası dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yayın hayatına başladığı günden beri dizi severlerin ilgisini çeken Baş Belası dizisinde ekranların en çok aranan simaları başrolleri paylaşıyor. Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir’in başrollerinde yer aldığı Baş Belası dizisi ATV ekranlarında izlenme rekorları kırıyor. Baş Belası 7. bölüm ekranlara gelirken son bölümde yaşananlar da izleyicilerde büyük şok yaratmıştı.

Baş Belası dizisinin ekranlara gelen son bölümünde Şahin başkomiser soruşturma yapılana kadar görevini bırakır. Yenel amir ise kendisi istememesine rağmen şebekedekiler Şahin’in göreve dönmesini bekler. İpek de tıpkı Mehmet amir gibi Şahin’in şebekenin peşine düşeceğinden kendisini bu işten sıyırmasından korkar. Cinayet büro Şahin’in yokluğunda olsaydı ne yapardı şeklinde düşünerek zincirleme bir dolayı çözmeye başlar. Bir mahallede önce berber adından da 2 kişi bıçaklanarak öldürünce ekip araştırmaları hızlandırır. Önce polisten kaçan bir kişi şüpheli olur ancak genç adam nezaretteyken başka bir cinayet haberinin gelmesi zanlı olmaktan çıkarır. Katil birini öldürürken futbol takımına ait atkıyı olay yerinde unutup kaçınca araştırmanın arkası çorap söküğü gibi gelir.

Şahin’in bir işler çevirdiğinden şüphelenen İpek gizlice adamın evine girer. Anahtarı bulmak için arama yaptığı sırada Sıla’ya yakalanır. Sıla, İpek ve Şahin’in sevgili olduklarını düşünür. Yayın hayatına ara vermeden devam eden Baş Belası dizisi ekranlara gelen her bölümüyle farklı bir heyecan yaşatıyor. Milyonları ekran başına toplayan Baş Belası dizisinde 7. bölüm heyecanı da doruklarda yaşanıyor. Baş Belası 7. bölümde de ezberleri bozuyor.