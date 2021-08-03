Şef Akademi Full İzle! 3 Ağustos 2021 Şef Akademi 32. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Şef Akademi 32. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların yeni fenomeni Şef Akademi Doğada yarışması tüm heyecanı ile kaldığı yerden devam ediyor. Hafta sonu bir yarışmacıya daha veda etmiş olan Şef Akademi’de takımlar yeniden değişiyor. Peki, Şef Akademi Doğada 32. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Şef Akademi Doğada 31. bölümde neler oldu? İşte, Şef Akademi Doğada yarışması hakkındaki tüm detaylar…

FOX TV ekranları aracılığıyla seyirci ile buluşan Şef Akademi yarışması, hafta içi boyunca Doğada formatı ile ekranlara geliyor. Jüri üyeliklerini ünlü şefler Ali Ronay ve Arda Türkmen ile gezgin ve gurme Ayhan Sicimoğlu’nun üstlendiği Şef Akademi yarışmasının sunuculuğunu Öykü Sertel yapıyor. Hafta sonu stüdyoda hafta içi ise kendileri için özel olarak kurulmuş olan çiftlikte yarışan Şef Akademi yarışmacıları, birinci olmak için kıran kırana mücadele ediyor. Takım yarışların yavaş yavaş sonuna gelen Şef Akademi Doğada, hafta içi her gün saat 11.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Şef Akademi Doğada 31. Bölümde Neler Oldu?

Meraklısı ile en son 31. Bölümü aracılığıyla buluşan Şef Akademi Doğada yarışması, yine Türkiye’nin ünlü şeflerinden birini, yarışmacıların eğitim alabilmesi için, çiftliğine konuk etti. Şef Akademi yarışmasının jüri üyeliğini de üstlenen Ali Ronay’ın konuk olduğu Şef Akademi Doğada yarışması son bölümünde, ünlü şef yarışmacılara barbun balığı yaptı. Barbun ve diğer balık türleri ile ilgili pişirmeden tabağa her türlü tüyoyu veren Ali Ronay, günün sonunda aynı tabağı yarışmacılardan istedi.

Hafta sonu gerçekleşen Şef Akademi yarışmasının ardından yarışmaya veda eden Dilan, takımların yeniden karılmasına neden oldu. Dilan’ın gidişinin ardından turuncu takımdan kırmızı takıma geçen Ruşa’yı, kırmızı takımdan yeşil takıma geçen Ayten takip etti. Böylece yeni takımlar ilk yarış için tezgahtaki yerini aldı ve Ali Ronay’ın tabağı için; kırmızı takımdan Berat, yeşil takımdan Ayten, mor takımdan ise Murat yarıştı. Günün sonunda Ali Ronay’dan en yüksek puanı 7 ile Murat alırken, en düşük puanı 5 ile Berat aldı. Diğer yarışmacılardan yüksek puan almayı başaran Ayten, şef Ali Ronay’dan aldığı 6 puana rağmen günü birinci kapattı.

Şef Akademi Doğada 32. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Şef Akademi Doğada, bugün 32. Bölümü ile seyircisinin karşısında olacak. Türkiye’nin ünlü şeflerinden biri olan Esen Hünal’ı programında konuk edecek olan Şef Akademi Doğada yarışmasının yeni bölümünde hamurdan makarna yapımı öğrenilecek. Şef Akademi Doğada programı heyecanlı yarışı ile bugün saat 11.00’da FOX TV ekranlarında olacak.