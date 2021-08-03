- 03 Ağu 2021 - 14:30

MasterChef 2021 Full İzle! 3 Ağustos 2021 MasterChef 28. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Asıl yarışı için geri sayıma başlayan MasterChef Türkiye 2021, son eleme turu ile ekranlara geliyor. Bu yarışın sonunda ismi yazılı önlüklerine kavuşacak olan yarışmacılar mutfakta kıran kırana bir mücadele vermeye devam ediyor. İşte yeni bölüm izleme linki ve fragmanı...

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Masterchef Türkiye 3 Ağustos 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Asıl yarışı için geri sayıma başlayan MasterChef Türkiye 2021, son eleme turu ile ekranlara geliyor. Bu yarışın sonunda ismi yazılı önlüklerine kavuşacak olan yarışmacılar mutfakta kıran kırana bir mücadele vermeye devam ediyor. Peki; MasterChef 29. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 28. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

TV8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye 2021, eleme turlarının yavaş yavaş sonuna geliyor. Üçüncü ve son eleme turu ile seyirci karşısına çıkmaya başlayan MasterChef Türkiye 2021, bugün itibari ile üçüncü yarışmacısını belirliyor. İsminin yazılı oldukları önlükleri boyunlarına takarak asıl kadroya dahil olacak yarışmacılar MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında kıran kırana bir mücadele vermeye devam ediyor. Her gün bir kişinin asıl kadroya yükseldiği MasterChef Türkiye 2021’de kalan sandalye sayısı da giderek azalıyor. Heyecanlı yarışı ile ekranlara gelmeye devam eden MasterChef Türkiye 2021, haftanın 5 günü saat 20.00’da TV8 ekranlarından yeni bölümleri ile yayınlanıyor.

MasterChef 27. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisinin karşısına en son 28.bölümü ile çıkan MasterChef Türkiye 2021, eleme serisinin final turu ile ekranlara geldi. İki etaptan oluşan bu turun sonunda Fatma Polat’ın ardından bir yarışmacı daha ismi yazılı önlüğü kaptı. İlk turda MasterChef Türkiye 2021 jüri üyelerinin istekleri üzerine geleneksel bir İspanyol yemeği olan “paella” yapan yarışmacılar, kıran kırana bir mücadele verdi. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde ilk turu geçen yarışmacılar; Sergen, Berk, Ateş, Dilara, Nursima ve Milhan oldu. İkinci etapta yaratıcılık oyunu oynayan yarışmacılar, ısırgan otu ile birbirinden lezzetli tabaklarını jüri üyeleri karşısına çıkardı. Günün sonunda ikinci önlüğü kapan yarışmacı Milhan olurken, güne damga vuran Tunahan’ın tabağını yetiştiremediği için değerlendirmeye alınmaması oldu.

MasterChef 28. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Son eleme turlarından bir yarış daha ekranlara getirecek olan MasterChef Türkiye 2021, bugün yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Kendilerine ayrılan son 3 koltuk için yarışacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarının ilk ekibi, bugün de kıran kırana bir mücadele verecek. Şeflerin istediği yemeğe en yakın tabağı çıkaracak olan yarışmacılardan ilk 6’sı ikinci tura geçecek ve içlerinden birisi, ismi yazılı olan önlüğü boynuna takacak. MasterChef Türkiye 2021, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak. 

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03 Ağu 2021 - 14:30 - Dizi Fragmanları

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