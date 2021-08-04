Cam Tavanlar Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 4 Ağustos Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Ekranlara iddialı bir giriş yapan Cam Tavanlar dizisi, reytinglerin kurbanı oluyor ve bu akşam ekranlara gelecek olan bölümü ile seyircisine veda ediyor. Final bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Cam Tavanlar dizisi, bomba gibi bir bölüm ile seyircisini ekran başına bekliyor. Peki, Cam Tavanlar dizisi 7. bölümde neler yaşandı? Cam Tavanlar 8. bölüm (final) fragmanı yayınlandı mı? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

Final bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Cam Tavanlar dizisi, erkek egemen iş dünyasının kadınlar üzerinde yarattığı “cam tavanlar sendromu”nu konu alıyor. Özellikle final bölümünde bu konu ile ekranlara gelecek olan Cam Tavanlar dizisi, reytinglere kurban gitmiş olsa da sadık takipçisini hala ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başrollerini özellikle genç kuşağın severek takip ettiği Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın üstlendiği Cam Tavanlar dizisi, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranları aracılığıyla son kez seyircisi ile buluşuyor.

Cam Tavanlar Dizisi 7. Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisi ile en son 7. bölümünü buluşturan Cam Tavanlar dizisi, finale bir kala ekranlara geldi. Geçmişte birbirine deli gibi aşık olan Cem ve Leyla’nın yeniden birbirini bulduğu sahneleri ekranlara getiren Cam Tavanlar dizisinin son bölümünde ikili arasındaki aşkı aleni bir şekilde yaşamaya başladı. Ancak; Cem’in eski sevgilisinin dönüşü ile zor zamanlar ile sınanan çifti bekleyen bambaşka bir sorun olduğundan habersizdi. Kadın yönetici olması nedeniyle Leyla’dan hoşlanmayan Haldun, Lujuria'yı bitirmek için harekete geçti. Haldun’un tuzağına düşen Leyla, aldığı borçların da Haldun’un eline geçmesi ile birlikte işini kaybetti. Restorana geri döndüğünde Lujuria tabelası yerine Asude tabelasının gören Leyla, sinirden çılgına dönerken, savaş boylarını yüzüne sürdü ve isyanını başlattı.

Cam Tavanlar Dizisi 8. Bölüm (Final) Fragmanı Yayınlandı Mı?

Final bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cam Tavanlar dizisi 8. bölümü ile ekranlara veda edecek. Haldun’un tavrı nedeniyle işinden olan Leyla, karşılaştığı cam tavan sendromuna ve Haldun’a karşı büyük bir savaş açacak. Bu savaşta tüm kadınları yanına almayı başaran Leyla’ya bir destek de aşık olduğu ve rakibi olan Cem’den gelecek. Savaşı kimin kazanacağı merakla beklenirken, Cem ve Leyla arasındaki ilişkinin son perdesi de büyük bir ilgi görecek. Cam Tavanlar, bu akşam saat 20.00’da son kez Show TV ekranlarında olacak.