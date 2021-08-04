- 04 Ağu 2021 - 11:25

MasterChef 2021 Full İzle! 4 Ağustos 2021 MasterChef 29. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

MasterChef Türkiye 2021, eleme turlarının finali ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Eleme turlarının son serisini izleyicisi ile buluşturan MasterChef Türkiye 2021, yarışmasının asıl kadrosuna dahil olacak dördüncü kişiyi arıyor. MasterChef 28. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Masterchef Türkiye 4 Ağustos 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

MasterChef Türkiye 2021, eleme turlarının finali ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Eleme turlarının son serisini izleyicisi ile buluşturan MasterChef Türkiye 2021, yarışmasının asıl kadrosuna dahil olacak dördüncü kişiyi arıyor. Peki; MasterChef 29. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 28. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

TV8 ekranlarında dört sezondur fırtınalar estiren MasterChef Türkiye, 2021 sezonuna hız kesmeden devam ediyor. Eleme turlarının yavaş yavaş sonuna gelen MasterChef Türkiye 2021, artık elemelerinin finali ile ekranlara geliyor. Asıl kadrosunun ilk üç ismini belirleyen MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde ismi yazılı önlüğü alacak olan dördüncü kişi aranıyor. Şansları giderek azalan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarında hırs ve yaratıcılık artarken, jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın kararı da zorlaşıyor. MasterChef Türkiye 2021 yeni bölümleri ile haftanın beş günü TV8 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

MasterChef 28. Bölümde Neler Oldu?

Hayranları ile en son 28. bölümü ile buluşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, ismi yazılı önlüğün sahiplerinden birini daha buldu. Eleme turunun finalinin ilk yarısında tiramisu yapan yarışmacıların kaza üzerine kaza yaşamasından dolayı ikinci yarıya sadece beş yarışmacı geçebildi. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde ikinci yarıda yarışmaya hak kazanan yarışmacılar; Dilara, Nursima, Sergen, İbrahim ve Sevgi oldu. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının üçüncü koltuğu için yarışan beşli, ikinci etabı oluşturan yaratıcılık oyununda mısır ürünü ile çalıştı. Günün sonunda Sevgi ve İbrahim’in tabakları arasında kalan jüri üyeleri, bir kez daha tadım yapmak için yarışmacılardan müsaade istedi. Gerçekleştirilen ikinci tadımın ardından MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının üçüncü yarışmacısı 2’e 1 oy ile Dilara oldu.

MasterChef 29. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Bugün yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması 29. bölümü ile ekranlara gelecek. Seyircisi ile eleme turunun finalinden bir kesit daha paylaşacak olan MasterChef Türkiye 2021, bu haftaki ekibin son yarışmasını seçecek. Kıran kırana bir mücadelenin gerçekleşeceği MasterChef Türkiye 2021 yarışması bugün saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.

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04 Ağu 2021 - 11:25 - Dizi Fragmanları

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