Kazara Aşk 6. Bölüm 2021 Full İzle! 5 Ağustos Kazara Aşk Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kazara Aşk 6. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ!.

Yaz sezonun en komik dizilerinden biri olan Kazara Aşk, ekranlardaki macerasına hız kesmeden devam ediyor. Şimal ve Civan’ın başlattığı oyun, ayrılık hikayesi ile noktalanacakken, Şimal’in o davranışı, Civan’ı, babası Tahsin’in gazabından bir kez daha kurtarıyor! Peki, Kazara Aşk dizisi 5. bölümde neler yaşandı? Kazara Aşk dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar…

Koliba Film imzalı olarak Star TV ekranlarına gelen Kazara Aşk, televizyon izleyicileri tarafından, yaz dizilerinin en komiği olarak görülüyor. Başrollerini Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler isimlerinin paylaştığı Kazara Aşk dizisi, Şimal’in babasına söylediği bir yalandan dolayı başlayan romantik komedi tadında bir aşkı ekranlara getiriyor. Her Perşembe seyirci karşısına çıkan Kazara Aşk, saat 20.00’da Star TV ekranlarından yayınlanıyor.

Kazara Aşk Dizisi 5. Bölümde Neler Yaşandı?

İzleyicisi ile en son 5. Bölümü aracılığıyla buluşan Kazara Aşk dizisi, birbirinden renkli sahneleri ile ekranlara geldi. Kazara Aşk dizisini son bölümünde Şimal, babasının geçirdiği rahatsızlık ve aile evinin kaybetmesi üzerine söylediği tüm yalanla abi son verme kararı aldı. Civan, Şimal’i bu yoldan vazgeçirmeye çalışırken, Tahsin’in koyduğu şart herkesi şaşkına çevirdi. Oğullarından ilk torunu veren kişinin şirketin başına geçeceğini duyuran Tahsin, Civan’ın işini daha da zorlaştırdı. Ailelerine ayrıldık deme kararı alan Şimal ve Civan, boşanma anlaşması için buluştu. Kenan’ın gerçek yüzünü görmeye başlayan Şimal, Civan’dan habersiz boşanmama kararı aldığını duyurunca Civan’ın şirket ile ilgili umutları yeniden yeşerdi.

Kazara Aşk Dizisi 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek olan Kazara Aşk dizisi, 6. bölümünü seyircisi ile buluşturacak: Kazara Aşk dizisinin yayınlanan 6. bölüm fragmanına göre; iki dünür arasındaki ilişki çıkılan balık ile ısınmaya başlayacak. Babasından şirketin anahtarını almak için harekete geçen Civan, Şimal’i kendisine aşık etmek için kolları sıvayacak. Öte yandan Civan’ın babası Tahsin’in Şimal’e şirkette çalışmayı teklif etmesiyle bütün aile şaşkına dönerken, Vildan’ın gizlice tüp bebek merkezine gitmesi kayınvalide Neval’i çileden çıkaracak. Şimal’in babasının çıktığı balıkta kaybolmasının tüm aileyi telaşa düşüreceği Kazara Aşk dizisi, bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında olacak.