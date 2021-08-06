- 06 Ağu 2021 - 00:04

Şef Akademi Full İzle! 6 Ağustos 2021 Şef Akademi 35. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Gündüz kuşağının iddialı yarışma programlarından biri olan Şef Akademi Doğada, haftalık yarışının sonuna nihayet geliyor. İşte size son bölüm izleme linki ve fragmanı.

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Şef Akademi 35. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Gündüz kuşağının iddialı yarışma programlarından biri olan Şef Akademi Doğada, haftalık yarışının sonuna nihayet geliyor. Şef Akademi yarışında avantajlı olacak takımı belirleyecek olan Şef Akademi Doğada programının yarışında öne çıkan o takım ise, diğer takımların stratejilere başvurmasına neden oluyor. Peki, Şef Akademi Doğada 35. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Şef Akademi Doğada 34. bölümde neler oldu? İşte, Şef Akademi yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Yarışmacıları ile hafta içi Doğada formatında buluşan Şef Akademi, FOX TV ekranlarına gelmeye başladığından beri büyük bir ilgiliyle takip ediliyor. Kendilerine kurulan Şef Çiftlik’te dünyaca ünlü şeflerden eğitim alan yarışmacılar, her gün, asıl yarışta avantajı kapmak için kıran kırana bir mücadele veriyor. Öykü Sertel’in sunumuyla seyirci karşısına çıkan Şef Akademi Doğada yarışması hafta içi her gün saat 11.00’da FOX TV ekranlarına geliyor.  

Şef Akademi Doğada 34. Bölümde Neler Oldu?

FOX TV ekranlarına en son 34.bölümü ile gelen Şef Akademi Doğada yarışması, Türkiye’nin en ünlü şeflerinden birini konuk etti. Şef Celil Erkan’ın konuk olduğu Şef Akademi Doğada yarışmasının son bölümünde; yarışmacılar Hatay usulü “Kaytaz Böreği” ve “Babaganniş Mezesi” yapmak için yarıştı. Önce Celil Erkan’ın yaptığı bu yemekleri tadan Şef Akademi yarışmacıları, aynı lezzeti yakalamak için kolları sıvadı ve tezgahların başına geçti. Celil Erkin bu zorlu tabağı için; yeşil takımdan Ayten, kırmızı takımdan Berat, mor takımdan ise Murat yarıştı. Günün sonunda tadımını yapan konuk şef; mor ve kırmızı takıma 8, yeşil takıma ise 9 puan verdi. Puanlama sırasının yarışmacılara geçti Şef Akademi Doğada yarışmasında yeşil takımın kırmızı takıma verdiği taktiksel 1 puan ile dengeler resmen alt üst oldu. Bir sonraki bölümünde haftanın birincisini ve avantajlı olan takımını belirleyecek olan Şef Akademi Doğada yarışmasında son puan durumu ise şu şekilde ortaya çıktı:

·       Kırmızı takım – 80

·       Yeşil takım – 84

·       Mor takım – 99

Şef Akademi Doğada 35. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Ekranlara 35.bölümü ile gelmeye hazırlanan Şef Akademi Doğada yarışması, yine Türkiye’nin en ünlü şeflerinden birini programına konuk ediyor. Haftanın birincisinin belli olacağı Şef Akademi Doğada yarışmasının yeni bölümü, bugün saat 11.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla ve Öykü Sertel’in sunumuyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

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06 Ağu 2021 - 00:04 - Dizi Fragmanları

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