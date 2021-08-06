- 06 Ağu 2021 - 00:05

Aşk Mantık İntikam 7. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 6 Ağustos Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının yeni fenomeni Aşk Mantık İntikam gün geçtikçe izleyici sayısını artırmayı başarıyor. Yeni bölümlerinin merakla beklendiği Aşk Mantık İntikam, bu hafta Esra’nın kıskançlık krizine girdiği sahneleri ekranlara getiriyor! İşte son fragman ve izleme linki.

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Aşk Mantık İntikam 7. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının yeni fenomeni Aşk Mantık İntikam gün geçtikçe izleyici sayısını artırmayı başarıyor. Yeni bölümlerinin merakla beklendiği Aşk Mantık İntikam, bu hafta Esra’nın kıskançlık krizine girdiği sahneleri ekranlara getiriyor! Peki, Aşk Mantık İntikam dizisi 5. bölümde neler yaşandı? Aşk Mantık İntikam dizisi 6. bölümde neler olacak? İşte, detaylar…

Güney Kore yapımı olan “My Cunning Single Lady” isimli diziden FOX TV ekranlarına uyarlanan Aşk Mantık İntikam dizisi, orijinalinden daha çok izleniyor. Yaz dizilerinin en iddialı izlenme oranlarından birine sahip olan Aşk Mantık İntikam dizisinin başrollerinden birbirinden ünlü olan Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel isimleri yer alıyor. No:9 Productions imzalı olarak ekranlara gelen Aşk Mantık İntikam, ele aldığı romantik komedi tadında hikayesi ile her hafta seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Hayran kitlesini her geçen gün biraz daha artırmayı başaran Aşk Mantık İntikam dizisi, her cuma saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 6. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 6. bölümü ile gelen Aşk Mantık İntikam dizisi, romantik komedi sahneleri ile seyircisinin gülmekten kırdı geçirdi. İş yeri ile kampa giden Ozan, Esra, Çağla ve Çınar geçirdiği keyifli dakikaların sonunda bir kez daha bambaşka durumlar ile sınandı. Çınar’ın Esra’nın elini tuttuğunu gören Ozan, kıskançlıktan deliye döndü ve kampı terk ederek ortadan kayboldu. Aşkını Esra itiraf eden Çınar ise, ciddiye alınmayınca ikizi Çağla tarafından teselli edildi. Öte yandan şirkette başlayan kriz üzerine ortaya çıkan Ozan, hayatını riske atarak Esra’nın kafasına düşmekte olan spotun altına kendisini attı. Ozan’ın bu hareketi karşısında bütün gece başını Esra’nın beklemesine rağmen, gözlerine açınca yanında Çağla’nın olması ikili arasındaki ilişkiyi samimi hale getirdi.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 7. Bölümde Neler Olacak?

Bu hafta 7. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanan Aşk Mantık İntikam dizisi, Esra’nın kıskançlık krizine girdiği sahneleri ekranlara getirecek. Aşk Mantık İntikam dizisinin 7. bölüm fragmanlarına göre; Çağla’nın Ozan’a olan ilgisini fark eden Esra, Ozan’ın Çağla ilgi duyduğunu anlayıp anlamamak için onu takibe başlayacak. Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarına gelecek.

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06 Ağu 2021 - 00:05 - Dizi Fragmanları

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