- 07 Ağu 2021 - 08:34

MasterChef 2021 Full İzle! 6 Ağustos 2021 MasterChef 31. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Eleme turunun finali olan çoklu düellolar ile seyirci karşısına çıkmaya başlayan MasterChef Türkiye 2021, ilk ekibe ayırdığı beş kontenjanı sonunda doldurdu. O ismin kadroya girmesi ile birlikte şaşkına dönen MasterChef Türkiye 2021'de neler oldu. İşte izleme linki ve son fragman.

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Masterchef Türkiye 6 Ağustos 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Eleme turunun finali olan çoklu düellolar ile seyirci karşısına çıkmaya başlayan MasterChef Türkiye 2021, ilk ekibe ayırdığı beş kontenjanı sonunda doldurdu. O ismin kadroya girmesi ile birlikte şaşkına dönen MasterChef Türkiye 2021, dışarda kalan o ismi görünce ise, resmen küçük dilini yuttu! Peki; MasterChef 31. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 30. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Tv8 ekranlarına yayınlanan üç sezonun ardından dördüncü kez merhaba diyen MasterChef Türkiye 2021, asıl yarışını ekranlara getirmek için geri sayıma başladı. Jüri üyeliklerini bir kez daha Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun üstlendiği MasterChef Türkiye 2021, hafta başından bu yana eleme serisinin final turu ile ekranlara çıktı. İlk ekibine ayrılan 5 koltuğu da sonunda dolduran MasterChef Türkiye 2021, ikinci ekibini çoklu düellolarda yarıştırmak için harekete geçti. İsmi yazılı olan önlüğü almak için kıran kırana bir mücadele veren MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları ise, zorlu olan o iki etapta da art ardına başarılı olabilmek için insan üstü bir performans harcadı.

MasterChef 30. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisinin karşısına en son 30.bölümü ile çıkan MasterChef Türkiye 2021, ilk ekibinin beşinci yarışmacısını nihayet belirledi. İlk turda dünya mutfağından bir yemek yapan yarışmacıların 6’sı ikinci turda yarışmaya hak kazandı. İkinci etapta barbunya ürünüyle çalışan yarışmacılardan en iyi yaratıcılık yemeğini çıkaran iki ismi Sergen ve Tunahan oldu. Jüri üyelerinin zorlu bir karar verdiği MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında son koltuğu kapan isim, barbunya profiterol yapan Tunahan AK oldu. 5 günlük yarışta her gün ikinci tur geçmeye hak kazanan ve asıl kadronun hep ucundan dönen Sergen, bu gece de koltuğu kıl payı kaçırdı.

MasterChef 31. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu akşam yeni bölümü ile gelecek olan MasterChef Türkiye 2021, 31. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. İzleyicisi ile eleme turlarının final serisinin ilk etabını tamamlayarak çıkacak olan MasterChef Türkiye 2021, ilk ekibin yedek yarışmacılarını seçecek. Her gün eleme turunun ikinci etabına geçmeyi başaran Sergen’in bu kez kadroya girip giremeyeceği ise MasterChef Türkiye 2021 izleyicisi tarafından büyük bir merakla beklenecek. MasterChef Türkiye 2021 bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında 9olacak.

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07 Ağu 2021 - 08:34 - Dizi Fragmanları

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MasterChef 2021 Full İzle! 6 Ağustos 2021 MasterChef 31. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
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