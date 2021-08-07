- 07 Ağu 2021 - 11:32

Şef Akademi Full İzle! 7 Ağustos 2021 Şef Akademi 13. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Hafta içi ve hafta sonu farklı formatlarda ekranlara gelen Şef Akademi yarışması izlenme rekorları kırıyor. 7 Ağustos 2021 Cumartesi gününde de izleyicilerinin karşısına bomba gibi çıkacak Şef Akademi programında 36. bölüm heyecanı yaşanıyor.7 Ağustos 2021 Şef Akademi son bölüm Youtube tek parça ize link...

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Şef Akademi 13. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Hafta içi ve hafta sonu farklı formatlarda ekranlara gelen Şef Akademi yarışması izlenme rekorları kırıyor. 7 Ağustos 2021 Cumartesi gününde de izleyicilerinin karşısına bomba gibi çıkacak Şef Akademi programında 36. bölüm heyecanı yaşanıyor. Şef Akademi son bölüm Youtube tek parça izlemek isteyenler de ekran başına toplanıyor. Şef Akademi haftalık yarışının sonuna gelinmesiyle birlikte yeni bölümde heyecan tavan yapıyor. Şef Akademi 36. bölüm canlı izle! 7 Ağustos 2021 Şef Akademi son bölüm Youtube tek parça izle…

FOX TV ekranlarının fenomen yarışma programı olan Şef Akademi, yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Geniş bir izleyici kitlesi olan ve aşçılık yarışmaları kategorisinde “Ben de varım!” diyen Şef Akademi izleyiciler tarafından çok sevildi. Hafta içinde ve hafta sonunda iki farklı formatta devam eden Şef Akademi programının yeni bölümü şimdiden merak konusu oldu. 7 Ağustos 2021 tarihinde Şef Akademi 36. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor.

Hafta içi gündüz kuşağında yayınlanan Şef Akademi Doğada bölümlerinin heyecanı hafta sonu FOX TV ekranlarından devam ediyor. 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü akşam 20:00’de izleyicileriyle buluşacak olan Şef Akademi yine nefesleri kesen bir mücadeleyle bomba gibi geliyor. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan aşçılık yarışmasında rekabetin tavan yaptığı Şef Akademi 36. bölüm Youtube tek parça olarak da izlenebiliyor. Asıl yarışta avantajı kapmak için kıran kırana bir mücadele veren Şef Akademi yarışmacıları yine tüm hünerlerini sergileyecek.

Öykü Serter'in moderatörlüğünde ekranlara gelen Şef Akademi aşçılık programın jüri üyeleri, Gurme Ayhan Sicimoğlu, Şef Arda Türkmen ve Şef Ali Ronay gibi ünlü isimlerden oluşuyor. Jüri üyelerini etkilemeye çabalayan Şef Akademi yarışmacıları 36. bölümde de nefes kesen mücadeleleri ile ekranlara geliyor. Türkiye’nin en ünlü şeflerinin beğenisini kazanmak için ellerinden gelen bütün çabayı sarf edecek yarışmacıların mücadelesini 7 Ağustos Cumartesi gününde de FOX TV ekranlarından 20:00’de izleyebilirsiniz.

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07 Ağu 2021 - 11:32 - Dizi Fragmanları

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