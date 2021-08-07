- 07 Ağu 2021 - 12:50

İkimizin Sırrı 1. Bölüm Full İzle! 7 Ağustos 2021 İkimizin Sırrı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Televizyon ekranlarında yaz sezonuna bomba gibi giriş yapması beklenen bir proje daha gündeme geldi. İkimizin Sırrı isimli dizi yayınlanan fragmanlarıyla büyük bir heyecan yarattı. İşte size izleme linki ve son fragman videosu.

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İkimizin Sırrı 1. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Televizyon ekranlarında yaz sezonuna bomba gibi giriş yapması beklenen bir proje daha gündeme geldi. İkimizin Sırrı isimli dizi yayınlanan fragmanlarıyla büyük bir heyecan yarattı. Dizi severlerin merakla beklediği İkimizin Sırrı 1.bölüm ATV ekranlarından izleyicilerle buluşamaya hazırlanıyor. Televizyon dünyasına ve dizi sektörüne yepyeni bir soluk getirmesi beklenen İkimizin Sırrı dizisi şimdiden reyting rekorlarına aday gösteriliyor. İkimizin Sırrı son bölüm Youtube tek parça izle… 7 Ağustos 2021 İkimizin Sırrı 1. bölüm izle…

ATV ekranlarının yaz dönemine damgasını vurması planlanan dizisi İkimizin Sırrı, tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Peş peşe yayınlanan fragmanları ile dizi sever kitlesinde büyük bir heyecan yaratan İkimizin Sırrı dizisi merakla bekleniyor. Ekranların en iddialı yapımlarından biri olma hedefiyle yola çıkan dizide Türk televizyonlarının sevilen simaları da oyuncu kadrosunda yerini alıyor. Bu pazar gününde izleyicilerle buluşacak olan İkimizin Sırrı dizisinde heyecan şimdiden doruklara çıktı. Yönetmenlik koltuğunda Türk dizilerinin tecrübeli ismi Cem Akyoldaş’ın oturduğu İkimizin Sırrı 1. bölüm Youtube tek parça izle. İkimizin Sırrı 1. bölüm ATV ekranlarından izleyicilerle buluşacak.

İkimizin Sırrı 1. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Senaryosunu Özen Yula’nın yazdığı İkimizin Sırrı dizisi ATV ekranlarının yaz dönemi için en iddialı yapımlarından biri haline gelmeye hazırlanıyor. Dram yüklü bir konusuyla ve peş peşe yayınlanan 6 fragmanıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İkimizin Sırrı dizisinde heyecan şimdiden herkesi sarmış durumda. 8 Ağustos 2021 Pazar günü ATV ekranlarından ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak dizinin yayın saati belli oldu. Büyük bir merakla beklenen İkimizin Sırrı dizisi ATV kanalında akşam 20:00’de ekranlara gelecek.

İkimizin Sırrı Konusu Nedir?

Aşk ve dram yüklü konusuyla dizi dünyasının en sevilen yapımlarından biri olması beklenen İkimizin Sırrı dizisinde sevilen oyuncular da dikkat çekiyor. İkimizin Sırrı dizisi 7 yaşındaki kzıı Hayal için ayakta kalma mücadelesi veren Neva’nın dram dolu acıklı hikayesini konu alıyor. Kızının hayatını kurtarmak için anlaşmalı evlilik yapan Neva, Alp ile karşılaşınca kendini sır dolu bir yaşamın ortasında buluyor.

 

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07 Ağu 2021 - 12:50 - Dizi Fragmanları

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