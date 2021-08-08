- 08 Ağu 2021 - 22:05

Messi Barcelona’ya gözyaşları içinde veda etti! Basın Toplantısında Zırıl Zırıl Ağladı!

Barcelona'nın ayrılığını resmen açıkladığı Lionel Messi, düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.

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Barcelona'nın ayrılığını resmen açıkladığı Lionel Messi, düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.Barcelona bir süredir Lionel Messi ile yeni sözleşme konusunda müzakere ediyordu. Katalan devi Arjantinli yıldızın takımdan ayrıldığını resmen açıklamıştı.

Barcelona, sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, tarafların anlaşmasına karşın kulübün finansal durumu ve La Liga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme imzalanamadığı kaydedildi.

Yaşanan gelişmelerden iki tarafın da derin üzüntü duyduğunun vurgulandığı açıklamada, "Lionel Messi, Barcelona'da kalmayacak. Barcelona, kulübe katkılarından dolayı Messi'ye şükranlarını sunar, kişisel ve profesyonel yaşamında başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen 34 yaşındaki Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı. Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı. Messi, resmi ayrılık kararı sonrasında ilk kez çıktığı basın karşısında ise gözyaşlarını tutamadı.

"AYRILMAYA HAZIR DEĞİLDİM"

Düzenlediği basın toplantısına gözyaşları içinde başlayan Messi, "Barcelona ile vedalaşma zamanı benim için. Hayatımın büyük bir kısmını burada geçirdim. 21 yıl önce, çocuk yaşta buraya geldim. Yaşanan onca senenin ardından bu benim için çok zor bir şey. Ayrılmaya hazır değilim" dedi.

"Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı. Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek" diyen Messi, basın toplantısında konuşmakta güçlük çekti. "Bugün her şeye veda etmek zorundayım. Burada geçen 21 yıldan sonra eşim ve 3 Katalan-Arjantinli çocuğumla buradan ayrılıyorum." diyen Messi, gözyaşlarına boğuldu.

# Messi, Barcelona

08 Ağu 2021 - 22:05 - Spor

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