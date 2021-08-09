Sen Çal Kapımı 48. Bölüm Fargmanı Yayınlandı! Eda ve Serkan'ın romantik anları damga vuracak!

Serkan ve Eda sonunda evlenmiştir. Mutluluk artık çok yakınlarındadır ancak Serkan henüz farkında olmasa da şirketteki kötü gidişat hayatlarına bomba gibi düşecektir. Serkan elinden geleni yapsa da daha büyük fedakarlıklar kapıdadır. Aşk Serkan için en büyük fedakarlık olacaktır.

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