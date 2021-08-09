- 09 Ağu 2021 - 11:50

Sen Çal Kapımı 48. Bölüm Fargmanı Yayınlandı! Eda ve Serkan'ın romantik anları damga vuracak!

Sen Çal Kapımı 48. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri yayınlandı.

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Serkan ve Eda sonunda  evlenmiştir. Mutluluk artık çok yakınlarındadır ancak Serkan henüz farkında olmasa da şirketteki kötü gidişat hayatlarına bomba gibi düşecektir. Serkan elinden geleni yapsa da daha büyük fedakarlıklar kapıdadır.  Aşk Serkan için en büyük fedakarlık olacaktır.

SEN ÇAL KAPIMI 11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SAAT 20.00’DE FOX’TA!
# Sen Çal Kapımı 48. Bölüm Fargmanı, serkan bolat, Hande Erçel

09 Ağu 2021 - 11:50 - Dizi Fragmanları

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Sen Çal Kapımı 48. Bölüm Fargmanı Yayınlandı! Eda ve Serkan'ın romantik anları damga vuracak! mask
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