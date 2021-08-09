09 Ağu 2021 - 11:50
Sen Çal Kapımı 48. Bölüm Fargmanı Yayınlandı! Eda ve Serkan'ın romantik anları damga vuracak!
Sen Çal Kapımı 48. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri yayınlandı.
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Serkan ve Eda sonunda evlenmiştir. Mutluluk artık çok yakınlarındadır ancak Serkan henüz farkında olmasa da şirketteki kötü gidişat hayatlarına bomba gibi düşecektir. Serkan elinden geleni yapsa da daha büyük fedakarlıklar kapıdadır. Aşk Serkan için en büyük fedakarlık olacaktır.
SEN ÇAL KAPIMI 11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SAAT 20.00’DE FOX’TA!
09 Ağu 2021 - 11:50 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.