- 15 Ağu 2021 - 00:26

MasterChef 2021 Full İzle! 15 Ağustos 2021 MasterChef 38. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen MasterChef Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. MasterChef 38. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 37. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Masterchef Türkiye 14 Ağustos 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Elem serisinin final turunun yavaş yavaş sonuna gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması nihayet asıl yarışı için geri sayıma başlıyor. Eleme yarışının son ekibi ile bu hafta ekranlara gelmeye başlayan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı ana kadrosunun 11. yarışmacısını iki aşamalı eleme turu ile seçiyor. Peki, MasterChef Türkiye 2021 37. bölümde neler oldu? MasterChef 2021 38. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı mı? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

Türkiye’nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye 2021, gün ve gün heyecanını artırıyor. Her geçen gün biraz daha iddialı bir hale gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında ana kadrodaki yer de giderek azalıyor. Geçtiğimiz iki hafta boyunca iki ayrı ekipten 10 adet ana kadro yarışmacısı seçen MasterChef Türkiye 2021, bu hafta son ekibinin ana kadro yarışına başlıyor. İki aşamadan oluşan ana kadro yarışı yarışmacıların ortaya koyduğu performans artmasını sağlarken, kıran kırana bir mücadele ortaya çıkarıyor. MasterChef Türkiye 2021, cumartesi günü hariç olmak üzere haftanın 6 günü TV8 ekranlarındaki yerini saat 20.00’da alıyor.

MasterChef Türkiye 2021 37. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 37.bölümü ile gelen MasterChef Türkiye 2021, ikinci ekibinin yedek yarışmacılarını belirledi. İki ayrı etapta yarışmacılarını belirleyen MasterChef Türkiye 2021, ilk turunda üç yedek yarışmacısının adını yapılan tabaklar sonucunda seçti. MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısının ikinci etabında yedek kadroya giren ilk üç isim; Azize, Aras ve Samet oldu. İkinci etabın ardından iki yedek yarışmacı daha belirleyen MasterChef Türkiye 2021, son olarak Merve ve Zerda isimlerini yedek kadrosuna dahil etti.

MasterChef 2021 38. Bölüm Tanıtım Fragmanı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarına yeni bir ekibin yarışı ile gelmeye başlayacak olan MasterChef Türkiye 2021, bugün . bölümünü yayınlayacak. En iddialı yarışmacılarını sona saklayan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında jüri üyelerinin işi bu kez bir hayli zorlaşacak. Giderek azalan sandalyeye 5 isim daha seçecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması 15 Ağustos Pazar günü saat 20.00’da TV8 ekranlarına gelecek.

 

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15 Ağu 2021 - 00:26 - Dizi Fragmanları

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