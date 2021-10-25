Müge Anlı 25 Ekim 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 25 Ekim 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 25 Ekim 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların en iddialı gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni haftası ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Merak edilen konuları ile ilgili sıcak gelişmeleri seyircisi ile paylaşacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, saat 10.00’da başlıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 25 Ekim gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 22 Ekim’de neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün itibariyle yeni bir haftaya başlıyor. Tüm Türkiye’nin gündemine oturan kayıp ve cinayet dosyalarına ışık tutan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, şu sıralar araştırdığı Nurgül Beyhan ve DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan cinayeti ile gündemlerdeki yerini alıyor. Hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, saatler 10.00’ı gösterdiğinde ATV ekranlarından canlı yayınına başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 22 Ekim’de Neler Yaşandı?

ATV ekranlarına en son 22 Ekim 2021 Cuma günü gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ele aldığı kayıp ve cinayet dosyalarını aydınlatamaya devam etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; haftalardır kayıp olan ve 4 çocuğu ile eşini bırakıp giden Sema Hanım, programda aranmaya başladı. En son 3 Eylül 2021 tarihinde kameralara takılan Sema Hanım’ın geçmişte intihar etmesi nedeniyle kaybının şüpheli olabileceği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı seyircisi ile paylaşıldı. Üç çocuğunu ve 12 yıllık eşini bırakarak, kocasının yeğeni ile birlikte kayıplara karışan Seçer Bey’in eşi de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranmaya başladı. Hiçbir hastalığı olmamasına rağmen sürekli hastanelere giden Fatma Hanım’ın DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Bey’in kaybındaki rolü araştırılmaya devam ederken; Nurgül Beyhan cinayetinde Nurgül Hanım’ın eşi Yaşar Bey, akıllardaki sorulara stüdyoda yanıt verdi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 25 Ekim Gündemleri Neler Olacak?

Ekranlardaki yerini 25 Ekim 2021 Pazartesi günü de almaya devam edecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünde; ele alınan kayıp ve cinayet dosyalarındaki son dakika gelişmeleri programın seyircisine aktarılacak. Nurgül Beyhan ve DJ Gezgin cinayetine de ışık tutmaya devam edecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da ATV ekranlarından canlı yayınına başlayacak.