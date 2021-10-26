- 26 Eki 2021 - 22:22

MasterChef 2021 Full İzle! 25 Ekim 2021 MasterChef 98. Bölüm Youtube Tek Parça İzle! Masterchef 25 Ekim Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı?

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen MasterChef Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. MasterChef son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef son bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Masterchef Türkiye 25 Ekim 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin fenomen yapımlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, şampiyonuna bugün bir adım daha yaklaşıyor. Bu haftadan itibaren yarışına 13 kişi ile devam edecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bugün haftanın ilk yarışı ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki; MasterChef 97. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 98. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

TV8 ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bugün 10. haftasının startını veriyor. Bugünden itibaren 13 yarışmacısı ile yoluna devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, iddialı bir haftaya daha adım atıyor. Nefes kesen bir yarış ile seyircisinin karşısına çıkacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, haftanın 5 günü, cuma ve cumartesi hariç olmak üzere, saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Masterchef 25 Ekim Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı?

MasterChef 97. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara bu akşam 9.haftasının son yarışı ile gelecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 97. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; haftanın eleme yarışı gerçekleştirildi. Elenmemek için yarışan Sergen, Ateş, Hasan, Pelin, Rabia, Dilara ve Emre var gücü ile yarışa dahil oldu. İlk etapta ayva ana ürünü ile çalışan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının bu haftaki eleme potasındaki yarışmacılarından potadan çıkan ilk isimler; Sergen, Ateş, Hasan ve Dilara oldu. İkinci etapta yeniden mutfağa girmek zorunda kalan Pelin, Rabia ve Emre kadayıflı karides yapmak için kolları sıvadı. Yapılan tadımların arından MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına bu hafta devam eden isimler Pelin ve Emre olurken; yarışmaya veda eden kişi Rabia oldu.

MasterChef 98. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Heyecanlı bir yarış ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 98. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının 98. bölümünde; haftanın ilk yarışı olacak olan mavi takım kaptanlık yarışı gerçekleştirilecek. Mavi takım kaptanlığını alan yarışmacının kırmızı takım kaptanını belirleyecek olduğu MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.

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26 Eki 2021 - 22:22 - Dizi Fragmanları

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