- 26 Eki 2021 - 22:24

MasterChef 2021 Full İzle! 26 Ekim 2021 MasterChef 99. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen MasterChef Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. MasterChef son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef son bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Masterchef Türkiye 26 Ekim 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin büyük bir ilgiyle takip ettiği MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu hafta itibariyle şampiyonuna bir adım daha yaklaşıyor. Dün 10. haftasının startını verecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, artık yoluna 13 yarışmacısı ile devam ediyor. Peki; MasterChef 99. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 98. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

TV8 ekranlarının heyecanlı yapımlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, gerçekleştirdiği son elemenin ardından 13 yarışmacısı ile yoluna devam etmeye başlıyor. Son yarışı ile haftanın takımlarını belirlemiş olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında bu haftadan itibaren; Araz Aknam, Azize Polat, Burcu Önal, Dilara Başaran, Emre Büber, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Mert Ateş Durukan, Mert Yılmaz, Pelin Zaman, Safanur Bol, Sergen Özen ve Tahsin Küçük isimleri yarışıyor. Şampiyonuna adım adım yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, cuma ve cumartesi hariç olmak üzere, haftanın 5 günü saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

MasterChef 98. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 25 Ekim 2021 Pazartesi günü gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 98. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde mavi takım için kaptanlık yarışı gerçekleştirildi. En lezzetli çiğ köfteyi yapmak için yarışmacılardan Ateş, mavi takım kaptanlık yarışını kazandı. Kırmızı takım kaptanı ise Ateş’in önerisi ile Pelin oldu. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının Ateş kaptanlığındaki mavi takımında Hasan, Araz, Tahsin, Burcu, Mert, Safanur bulunurken; Pelin kaptanlığındaki kırmızı takımında Eren, Sergen, Azize, Emre, Dilara yer aldı. Günün kaptanlık düellosu ise, hamsi ayıklama yarışı iken, yarışı mavi takım kaptanı Ateş kazandı.

MasterChef 99. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarına bu akşam yeni bölümü ile gelecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 99. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yayınlanan 99. bölüm tanıtımına göre; haftanın ilk mavi ve kırmızı takımı yarışı gerçekleştirilecek. Haftanın ilk iki eleme adayını da belirleyecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’Da TV8 ekranlarında olacak.

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26 Eki 2021 - 22:24 - Dizi Fragmanları

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