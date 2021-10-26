- 26 Eki 2021 - 22:23

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 32. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 26 Ekim 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 563. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz 32. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının heyecanlı yarışlarından biri olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yeni haftasının yarışına hız kesmeden devam ediyor. Yeni şampiyonunu arayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da başlıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 25 Ekim Pazartesi 31. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Ekim Salı 32. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Yeni sezonda TV8 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, bu hafta 7. şampiyonunu bulmak için yola çıkmış bulunuyor. Şampiyonluk yolunda her gün bir yarışmacısının evine konuk olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programın jüri üyeliği koltuklarında günün yarışmayan yarışmacıları ve Zuhal Topal bulunuyor. Değişik formatı ile bir hayli sevilen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, hafta birincisine ise 15 bin TL para ödülü veriyor. Öte yandan seyircisi tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarından başlıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 25 Ekim Pazartesi 31. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Seyircisi ile en son 25 Ekim 2021 Pazartesi günü buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 31. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın ilk yarışmacısı Rojda oldu. Rojda’nın menüsünde; kirkot çorbası, el açma su böreği, kaburgalı Diyarbakır usulü kuru dolma, kuzu incik ve sebzeli bulgur pilavı, mevsim salata, üç katlı orman meyveli muhallebi gibi lezzetler yer aldı. Günün sonunda diğer yarışmacıların verdiği puanları öğrenen Rojda Hanım; Canan Hanım ve Ali Fuat Bey’den 5 puan, Ali Bey’den 6 puan, Gönül Hanım’dan ise 7 puan aldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Ekim Salı 32. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarındaki yerini 26 Ekim 2021 Salı günü de alacak olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 32. bölümü ile ekranlara gelecek. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni bölümünde haftanın ikinci yarışmacısı marifetlerini sergileyecek. Yeni şampiyonuna adım adım yaklaşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da Tv8 ekranlarından başlayacak.

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26 Eki 2021 - 22:23 - Dizi Fragmanları

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