Esra Erol'da 27 Ekim 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Ekim 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Esra Erol 27 Ekim 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Çiftler arasındaki yüzleşmeleri ile tüm seyircisinin ağzını açık bırakan Esra Erol’da programı yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni bölümlerini seyircisine büyük bir merak ile bekleten Esra Erol’da programı, saat 16.20’de başlıyor. Peki, Esra Erol’da programı 27 Ekim gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 26 Ekim’de neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

Farklı bir format ile 2015 yılından bu yana seyircisinin karşısına çıkan Esra Erol, kendi adını verdiği Esra Erol’da programında kayıp aile üyelerini arayanları ve ilginç aldatmalar ile terk edilen çiftleri konuk ediyor. Her gün stüdyosunda gerçekleştirdiği yüzleşmeleri ile tüm Türkiye’nin gündemini değiştirmeyi başaran Esra Erol’da programı, yeni bölümlerini seyircisine büyük bir sabırsızlık ile bekletiyor. Hafta içi her gün seyircisinin karşısına çıkan Esra Erol’da programı, saatler 16.20’yi gösterdiğinde ATV ekranları aracılığıyla canlı yayına geçiyor.

Esra Erol’da Programı 26 Ekim’de Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlara en son 26 Ekim 2021 Salı günü gelen Esra Erol’da programı, ilginç yüzleşmeleri ve konuk hikayeleri ile seyircisinin karşısına çıktı. Esra Erol’da programının son bölümünde; “Oğlumu gelinimin elinden kurtarmak istiyorum” diyerek, stüdyoya gelen Hatice Hanım, gelini Seda ve oğlu Emrullah ile bu kez stüdyoda yüzleşti. Oğlunun kandırıldığını düşündüğünü söyleyen Hatice Hanım, ölse de Seda’yı gelini olarak kabul etmeyeceğini söyledi. Seda ve Emrullah ise, birbirlerine aşık olduklarını söyleyerek, Hatice Hanım barışmak istediğini dile getirdi. Öte yandan görümcesinin kimliğiyle doğuma girdiğini iddia eden ve eşinin ailesi yüzünden sürekli eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Fatma Hanım, çocuğunun velayetini istediğini, eşinin stüdyoya gelmesini ve anlaşmalı olarak boşanmak istediğini söyledi.

Esra Erol’da Programı 27 Ekim Gündemleri Neler Olacak?

Hafta içi her gün ekranlara gelmeye devam eden Esra Erol’da programı, 27 Ekim 2021 Çarşamba günü de seyircisinin karşısında olacak. Esra Erol’da programının yeni bölümünde; merak ile takip edilen yüzleşmeler kaldığı yerden devam edecek. Ortaya atılan iddiaların tanıklar sayesinde doğruluğunu teyit ederek, seyircisi ile paylaşacak olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de ATV ekranlarından başlayacak.