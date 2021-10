Zuhal Topal'la Yemekteyiz 33. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 27 Ekim 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 33. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bugün saat 16.00’da başlayacak olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, şampiyonuna bir adım daha yaklaşıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 26 Ekim Salı 32. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Ekim Çarşamba 33. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

TV8 ekranlarının yeni sezon programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, her hafta 5 farklı yarışmacısı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her gün bir yarışmacısı ile yarışan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, bu haftaki şampiyonuna da adım adım yaklaşıyor. Bu hafta da şampiyonuna 15 bin TL para ödülü verecek olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarından başlıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 26 Ekim Salı 32. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Seyircisi ile en son 26 Ekim 2021 Salı günü buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 32. bölümü ile ekranlara geldi. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının son bölümünde; yarışan yarışmacı Ali Bey oldu. Ali Bey’in menüsünde; domates çorbası, sosisli börek ve haydari, kuzu lokum yanında kızarmış patates, soğan ve domates, gavurdağı salata, tahinli ve fındıklı kabak tatlısı gibi lezzetler yer aldı. Günün sonunda diğer yarışmacılarından puanlarını alan Ali Bey; Rojda Hanım’dan 4 puan, Canan Hanım ve Ali Fuat Bey 5’er puan, Gönül Hanım’dan ise 6 puan aldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Ekim Çarşamba 33. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 27 Ekim 2021 Çarşamba günü 33.bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni bölümünde haftanın üçüncü yarışmacısı, diğer yarışmacıları sofrasında ağırlayacak. Yeni bölümü ile bugün ekranlara gelecek olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, saat 16.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak. Ekranlardaki yerini 20 Ekim 2021 Çarşamba günü de alacak olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 28.bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni bölümünde haftanın iddialı yarışmacılarından birisi daha yarışacak. Ekranların sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, bugün saat 16.00’da TV8 erkanlarında olacak.