- 27 Eki 2021 - 19:22

Kanunsuz Topraklar 5. Bölüm 2021 Full İzle! 27 Ekim 2021 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının yeni dizisi olan Kanunsuz Topraklar, gördüğü ilgiyi her geçen gün artırmaya devam ediyor. Yeni bölümleri ile hikayesini git gide derinleştiren Kanunsuz Topraklar dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde. İşte detaylar...

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 Kanunsuz Topraklar 5. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

 FOX TV ekranlarının yeni gözdesi Kanunsuz Topraklar dizisi, artan reytingleri ile televizyon ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Her hafta yeni bölümlerini seyircisine büyük bir merak le bekleten Kanunsuz Topraklar dizisi, bu hafta en iddialı bölümlerinden biri ile ekranlara geliyor. Peki, Kanunsuz Topraklar dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanunsuz Topraklar dizisi 4. bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…

Maden işçilerinin hak mücadelesini konu alan Kanunsuz Topraklar dizisi Gold Yapım imzası ile FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Her hafta gördüğü ilgiyi biraz daha artıran Kanunsuz Topraklar dizisi, ele aldığı dönem hikayesi ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Oyuncu kadrosunda; Uğur Güneş (Davut), Esra Bilgiç (Gülfem), İlker Aksum (Mehmet), Necip Memili (Ali Gelik), Ali Erkazan (Tahir), Murat Daltaban (Malik), Kaan Taşaner (Avukat Yavuz), Eylül Su Sapan (Behice), Serdem Paçal (Fikriye), Doğaç Yıldız (Cemal), Onur Kaya (Eyüp) ve Ezgi Çelik (Asude) gibi birbirinden iddialı isimleri bulunduran Kanunsuz Topraklar dizisi, her çarşamba saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Kanunsuz Topraklar Dizisi 4. Bölümünde Neler Oldu?

FOX TV ekranlarına en son 19 Ekim 2021 Çarşamba günü gelen Kanunsuz Topraklar dizisi, 4. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Kanunsuz Topraklar dizisinin son bölümünde; Davut, devletin silahlarını çalan Kasapoğlu ile yaptığı işbirliği nedeniyle gözaltına alındı. Onu idama götürecek olan bir dava Davut’un hiç beklemediği bir elden yardım alması ile sonuca bağlandı. Kendisini kaçırmasını isteyen Davut’tan olumlu bir yanıt alamayan Gülfem, ölen madencilerinin eşlerinin madende çalışmasına izin vermesi halinde Ali Gelik ile evleneceğine söz verdi. Bu şartı kabul eden Malik Bey, Gülfem’den sözünü tutmasını istedi. Gülfem bir umut Davut’un gelmesini beklerken, nişan gecesi Ali Gelik ve Gülfem’in arabasına suikast düzenleyecek olan Kasapoğlu’nun planını öğrenen Davut, Gülfem’i kurtarmak için harekete geçti.

Kanunsuz Topraklar Dizisi 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seyirci karşısına bu hafta yeni bölümü ile çıkacak olan Kanunsuz Topraklar dizisi, 5. bölümünü seyircisi ile buluşturacak. Kanunsuz Topraklar dizisinin yayınlanan 5. bölüm fragmanında; Gülfem ile Davut evlenecek. Bunu duyan Ali Gelik sinirden deliye dönecekken; Ali Gelik’in kininin önüne geçmek isteyen Behice, ablası için kendisini veda edecek. Öte yandan Davut’un kardeşi ise, Ali Gelik’ten para alarak, abisini vurmaya karar verecek. İlgiyle takip edilen Kanunsuz Topraklar dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile FOX TV ekranlarında olacak.

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27 Eki 2021 - 19:22 - Dizi Fragmanları

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