Son Fragman Yayınlandı! ÜçKuruş 1 Kasım Pazartesi Show Tv'de Başlıyor!

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Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.
Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
Yönetmen: Sinan Öztürk
Senaryo: Damla Serim, Murat Uyurkulak, Eset Akçilad
Yapımcı: Kerem Çatay
İdari Yapımcı: Cem Özkan, Yamaç Okur
Müzik: Toygar Işıklı
Kurgu Yönetmeni: Serdar Çakular
2. Yönetmen: Barbaros Bilgin
Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay
Sanat Yönetmeni: Gülay Doğan
OYUNCULAR
Kartal: Uraz Kaygılaroğlu
Efe: Ekin Koç
İrfan: Diren Polatoğulları
Bahar: Nesrin Cavadzade
Leyla: Aslıhan Malbora
Neriman: Nursel Köse
Oktay: Civan Canova
Halit: Ercan Kesal
Ruşen: Mustafa Kırantepe
Şesu: Uğur Yıldıran
Şahin: Umutcan Ütebay
Halide: Damla Makar
Nesrin: Melissa Yıldırımer
Batu: Aytaç Uşun
Semiha: Süreyya Kilimci
Mesut: Cenk Kangöz
Konyalı: Alişan Uğur
Bülent: Burak Altay
Sahir: Muttalip Müjdeci
Peri: Asena Girişken
Hazal: Tuğçe Yolcu
Mirsad: Erkan Üçüncü
Neşe: Aylin Engör
Kamil: Volkan Kıran
Ahmet: Özkan Özipek
Seco: Ömer Çobanoğlu
Hüseyn: Ömer Civan Şit
27 Eki 2021 - 21:18 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.