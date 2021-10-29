- 29 Eki 2021 - 00:03

MasterChef 2021 Full İzle! 28 Ekim 2021 MasterChef 101. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen MasterChef Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. MasterChef son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef son bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Masterchef Türkiye 28 Ekim 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Şampiyonuna adım adım yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu haftadan itibaren yarışmacı sayısını 13’e düşürmüş bulunuyor. İddialı bir yarış ile bugün de TV8 ekranlara gelecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, eleme potasını da netleştiriyor. Peki; MasterChef 101. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 100. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Kırmızı Takım büyük bir başarıya ımza atarak haftayı 3-0 ile kapattı.

Tüm Türkiye’nin büyük bir ilgiyle takip ettiği MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bir haftasının daha yavaş yavaş sonuna yaklaşıyor. Gün ve gün şampiyonuna yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 10. haftasında 13 yarışmacısı ile yoluna devam ediyor. Her yarışında iki etaplı nefes kesen bir yarışma ile seyircisinin karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, haftanın 5 günü, cuma ve cumartesi hariç olmak üzere, saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

MasterChef 100. Bölümde Neler Oldu?

TV8 ekranlarına en son 27 Ekim 2021 Çarşamba günü gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 100. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde, haftanın ikinci mavi ve kırmızı takım yarışı gerçekleştirildi. Doğu Anadolu mutfağı konseptinde yarışan kırmızı ve mavi takım farklı bir yarış formatı ile nefesleri tutturdu. Yarışa bir kişi olarak başlayan takımlara her beş dakikada bir yeni bir yarışmacı eklendi. Günün sonunda takım dokunulmazlığını Pelin kaptanlığındaki kırmızı takım alırken; Ateş kaptanlığında mavi takım, bireysel dokunulmazlık yarışı için yeniden mutfağı girdi. Beyin ana ürünü ile çalışan mavi takım yarışmacılarından dokunulmazlığı kazanan Tahsin olurken; eleme potasına giren isimler Ateş ve Mert oldu.

MasterChef 101. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bugün yeni bir yarış ile gelecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 101. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yayınlanan 101. bölüm fragmanına göre; haftanın üçüncü takım yarışını dış çekim olarak gerçekleştirilecek ve Kütahya’ya misafir olacak. Nefes nefese geçecek bir yarış ile seyircisinin karşısına çıkacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının iki ismi daha eleme potasına gidecek. Eleme yarışından önce son kez mutfağa girecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.

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29 Eki 2021 - 00:03 - Dizi Fragmanları

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