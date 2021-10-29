Esra Erol'da 28 Ekim 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 28 Ekim 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

Esra Erol 28 Ekim 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonu ile tüm gündemleri altüst etmeyi başaran Esra Erol’da programı, ilginç yüzleşmeleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Sıcak gelişmeleri ile bugün de ekranlardaki yerini alacak olan Esra Erol’da programı, saat 16.20’de başlıyor. Peki, Esra Erol’da programı 28 Ekim gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 27 Ekim’de neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar…

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı bu sezon da aldığı reytingler ile başaran Esra Erol’da programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Kamusal arabuluculuk formatı ile bir hayli sevilen Esra Erol’da programı, ilginç aldatma hikayeleri yaşayan çiftleri ve kayıplarını arayan kişileri konuk ediyor. hafta içi her gün ekranlara gelen Esra Erol’da programı, saat 16.20’da ATV’den yayınlanıyor.

Esra Erol’da Programı 27 Ekim’de Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Hafta içi her gün ekranlardaki yerini alan Esra Erol’da programı, seyircisinin karşısına en son 27 Ekim 2021 Çarşamba günü çıktı. Son bölümünde, akıl almaz bir iddiaya tanıklık eden Esra Erol’da programı, Kahramanmaraş’tan gelen Ali Osman Bey’i konuk etti. Annesi ve babasının evden arka arkaya kaçtığını iddia eden Ali Osman Bey, annesi Aynur Hanım’ın Ramazan isimli bir şahısla, babası Harun Bey’in ise, Ramazan isimli şahsın eşi ile kaçtığını söyledi. Stüdyodaki seyircinin kanını donduran bu iddialar, anne ve babanın telefona bağlanıp, durumu ikrar etmesi ile kanıtlandı. Evleri çirkin ve ailesi fakir diye evi terk ettiği iddia edilen Sema, Esra Erol tarafından bulunarak, annesi ile kavuşturuldu. İki çocuğu ile ortadan kaybolan Dilber’i aramaya devam eden Esra Erol, konuyla ilgili aileye umut veren gelişmeleri ile aktardı. Öte yandan Hatice Hanım ve oğlu Emrullah ile gelini Seda arasındaki yüzleşmenin üçüncü perdesi yine ilginç anlara tanıklık etti.

Esra Erol’da Programı 28 Ekim Gündemleri Neler Olacak?

Hafta içi her gün ATV ekranlarına gelen Esra Erol’da programı, 28 Ekim 2021 Perşembe günü de seyircisinin karşısında olacak. Esra Erol’da programının yeni bölümünde seyircisinin merak ile takip ettiği yüzleşmeler kaldığı yerden devam edecek. Sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Esra Erol’da programı, saat 16.20’da ATV kanalından canlı yayınına geçecek.