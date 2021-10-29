Zuhal Topal'la Yemekteyiz 34. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 28 Ekim 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…
Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 34. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 34. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.
Yeni yarışları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, hafta şampiyonuna bir adım daha yaklaşmış bulunuyor. İddialı bir yarışmacının yarışı ile ekranlara gelecek olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, saat 16.00’da başlıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 27 Ekim Çarşamba 33. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Ekim Perşembe 34. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…
TV8 ekranlarının seyircisine yeni sezon sürprizi olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, yeni yarışları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta yedinci şampiyonunu belirleyecek olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, bir kişiye daha 15 bin TL hediye etmek için geri sayıma başlıyor. Jüri üyeliği koltuklarında günün yarışmayan yarışmacılarını ve Zuhal Topal’ı oturtan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz 27 Ekim Çarşamba 33. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?
Ekranlara en son 27 Ekim 2021 Çarşamba günü gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 33. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının son bölümünde; günün yarışan ismi Ali Fuat Bey oldu. Ali Fuat Bey’in menüsünde; tavuk paça çorbası, korkoti sarması, etli kuru fasulye ve pirinç pilavı, yeşillik salatası, Laz böreği gibi lezzetler yer aldı. Günün sonunda gerçekleştirilen açık oylama ile Zuhal Topal dışındaki herkesin puanını öğrenen Ali Fuat Bey; Gönül Hanım’dan 6 puan, Ali Bey ve Rojda Hanım’dan 5’er puan, Canan Hanım’dan ise 3 puan aldı.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Ekim Perşembe 34. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?
Hafta içi her gün TV8 ekranlarındaki yerini alan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 28 Ekim 2021 Perşembe günü, 34. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni bölümünde haftanın dördüncü yarışmacısı Gönül Hanım, diğer yarışmacıları evinde ağırlayacak. Hafta şampiyonuna bir adım daha yaklaşacak olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, saat 16.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.
29 Eki 2021 - 00:07 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.