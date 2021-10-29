Camdaki Kız Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 28 Ekim 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Camdaki Kız Dizisi 17. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların fenomenliğini elinde tutmaya devam eden Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Çok konuşulacak bir bölüm ile ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinde Sedat, hiç beklemediği bir hamle ile karşılaşıyor. Peki, Camdaki Kız dizisi 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 16. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

Ekranlara Gülseren Budayıcıoğlu aynı isimli eserinden senaryoya uyarlanarak gelen Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonunun yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bşrollerinde Burcu Biricik ve cihangir Ceyhan’ı bulunduran Camdaki Kız dizisi, gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan hikayesi ile her hafta seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Kanal D ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, her perşembe saat 20.00’da yayınlanıyor.

Camdaki Kız Dizisi 16. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 21 Ekim 2021 Perşembe günü gelen Camdaki Kız dizisi, 16. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Camdaki Kız dizisinin son bölümünde; Alp'in Sedat ve Cana'nın ilişkisini Nalan’a itiraf etmek için geldiğini öğrenen Feride, hemen olaya el atmaya karar verdi. Sedat ve Cana’yı bu durumdan Nalan’ın yuvası yıkılmasın diye kurtarmaya karar veren Feride, Alp’i ikna etmek için harekete geçti. Selen’in hamile olduğu haberi ile sevince boğulan Koroğlu ailesi, karşılaşacakları krizden habersiz olarak Cana ve Alp’in boşanma haberi ile Sedat’tan şüphelenmeye başladı. Gülcihan ve Rafet’in evliliklerinin 35’inci yıldönümü için bir parti düzenlemeye karar veren Selen, Cana ve Alp’i de bu partiye davet etti. Cana ve Alp, Feride’nin girişimleri ile iddiaların yalan olduğunu basını kanıtlarken; partinin en can alıcı noktasında projeksiyon perdesinden tüm davetlilere gösterilen Cana ve Sedat’ın otoparkta öpüştükleri video, yeni bir krizin kapısını araladı.

Camdaki Kız Dizisi 17. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Camdaki Kız dizisi, 17. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 17. bölüm fragmanına göre; Nalan, annesinin kendisinden Sedat ile ilgili bir şeyler sakladığı yönünde şüphe duymaya başlayacak. Köşkteki skandaldan kurtulduğunu düşünen Sedat, rahat bir nefes alırken; Rafet Koroğlu’nun yeni hamlesi tüm konakta bomba etkisi yaratacak. Koroğlu ailesinin yeni varisinin seçileceği Camdaki Kız dizisi, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.