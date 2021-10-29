Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 28 Ekim 2021 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 7. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı dönem hikayelerinden biri olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, hikayesini anlatmaya kaldığı yerden devam ediyor. Senaryosu ile ilgili güçlü girişimler yapan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni senaristleri ile kaleme aldığı ilk bölümü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 6. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ekranlara Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu, İlyas Reis, Bahadır Yenişehirlioğlu, Pelin Akil Altan, Yiğit Özşener, Devrim Evin, Tolga Akkaya, Cem Bender, Gülcan Arslan, Melis Babadağ, İsmail Filiz ve Miraç Sözer gibi birbirinden iddialı isimlerin canlandırdığı karakterler ile gelen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, Osmanlı Devleti’nin ilk kaptan-ı deryası Barbaros Hayreddin Paşa’nın yaşamını konu alıyor. Denizci olan dört kardeşin maceralarını konu alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, sürükleyici hikayesi ile her perşembe saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 6. Bölümünde Neler Oldu?

Ekranlara en son 21 Ekim 2021 Perşembe günü gelen Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 6. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin son bölümünde; Baba Oruç ve tayfası, zulme uğrayan köylüleri kurtarıp yeniden yelken açmaya hazırlanırken, Poisedion lakaplı korsan Antuan tarafından tuzağa çekildi. Radko’nun tuzağına düşen Hızır ve Niko, yakaladıkları Eshter’i de yanına alarak tuzaktan kurtulmaya çalıştı. Ancak Eshter’i Hızır ve Niko’nun elinden alan Pietro, Baba Oruç’un saldırıdan kurtulması ihtimaline karşı ikinci bir tuzak daha kurdu. Isabel’in, Baba Oruç’un evine yapılacak baskını ifşa etmesi her şeyi iyice karıştırırken; İshak ve Slyvio’yu karşı karşıya getirdi. Baba Oruç’u Isabel’den kıskanan Despina ise, Isabel’i suçlayarak, daha çok üzerine gitmeye başladı.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta ekranlara yeni bölümü ile gelecek olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 7. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yayınlanan 7. bölüm fragmanına göre; Baba Oruç’tan haber alınamaması İskenderiye’de hızla yayılacak ve Kılıç Bey’in Baba Oruç’u aramak için destek göndermesini sağlayacak. Pietro’nun gönderdiği acımasız savaşçılar tarafından kıstırılmış olan Baba Oruç ve leventleri yakalandığı tuzaktan kurtulmaya çalışacakken; Hızır Reis, engelleri aşıp abisini kurtarmaya çalışacak. Ekranların yeni fenomeni Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında olacak.