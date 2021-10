Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 20. Bölüm Full İzle! 31 Ekim 2021 Teşkilat Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Teşkilat Dizisi 20. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Mete Başkan’ın dönüşü ile yeniden aksiyon dozunu artıran Teşkilat dizisi, yeni sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni bölümünde merak edilen pek çok konuya yanıt veren Teşkilat dizisi, Zehra ile Serdar’ı da uzun zaman sonra ilk kez yalnız bırakıyor! Peki, Teşkilat dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 19. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Yeni sezonunda oyuncu kadrosunda birtakım değişiklikler yapan Teşkilat dizisi; Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Gürkan Uygun, Hakan Boyav ve Turgut Tunçalp gibi usta oyuncuların canlandırdığı karakterler ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Aksiyon dolu konusu ile her hafta seyircisini ekran başına kilitleyen Teşkilat dizisi, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın içerisinde özel olarak kurulan bir ekibin yaşadıklarını konu alıyor. Ele aldığı kahramanlık hikayesi ile yayın gününün reyting zirvesine oturmayı başaran Teşkilat dizisi, her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla yeni bölümünü yayınlıyor.

Teşkilat Dizisi 19. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 24 Ekim 2021 Pazar günü gelen Teşkilat dizisi, 19. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Teşkilat dizisinin son bölümünde; Zehra yakalandığı tuzaktan Mete Başkan sayesinde kurtulduktan sonra, elde ettiği delilleri ve aklındaki soru işaretlerini de Mete Başkan’a anlatmaya karar verdi. Serdar’ın kayıp 1,5 ayında yaşananların gizemini çözmek için elde ettiği ipuçların peşini bir türlü bırakmayan Zehra, Serdar hakkında daha fazla şey öğrenmek için kolları sıvadı. Ceren ve Yıldırım’ın buluşması Serdar’ı düşündürürken; Mete Başkan’ın dönüşü, ekibi bir hayli heyecanlandırdı.

Teşkilat Dizisi 20. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Teşkilat dizisi, 20. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 20. bölüm fragmanına göre; Zorlu bir görev için kolları sıvayan ekip, gemi saldırısından sorumlu olan Ariel’in peşine düşecek. Ariel’i ele geçirmek için detaylı bir plan yapacak olan ekipte Serdar ve Zehra birlikte çalışacak. Bu Zehra için önemli birçok şey öğrenmenin yolu olacakken; Serdar’a kaybolduğu 1,5 ay ile ilgili sorular sormak için fırsat yaratacak. TRT1 ekranlarının fenomen yapımı Teşkilat, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında olacak.