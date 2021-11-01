- 01 Kas 2021 - 23:14

MasterChef 2021 Full İzle! 1 Kasım 2021 MasterChef 103. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen MasterChef Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. MasterChef son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef son bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Masterchef Türkiye 1 Kasım 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin merak ile takip edilen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, heyecanlı yarışında yeni bir haftaya giriyor. Bugün itibariyle 11. haftasının startını veren MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yoluna artık 12 isim ile devam ediyor. Peki; MasterChef 103. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 102. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Adım adım şampiyonuna yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, şampiyonluk yarışında bir haftasını daha bugün itibariyle geride bırakıyor. Bugün 11. haftasına adım atacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, dün gerçekleştirdiği eleme yarışı ile bir yarışmacısına daha veda etmiş bulunuyor. Bu haftadan itibaren yoluna 12 kişi devam edecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, nefes kesen bir haftaya daha adım atıyor. Öte yandan ekranlarda çok sık yer alan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümleri; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

MasterChef 102. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 31 Ekim 2021 Pazar günü gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 102.bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde haftanın eleme yarışı gerçekleştirildi. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son eleme gecesinde; Burcu, Safanur, Hasan, Mert, Ateş ve Araz isimleri yarıştı. Hayallerine veda etmemek için yarışan yarışmacılar haşhaş ana ürünü ile çalıştı. Günün sonunda yaptıkları iyi tabaklar ile potadan çıkmayı başaran Burcu, Hasan ve Araz MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına devam edecek olan ilk isimler oldu. Elenmemek için yeniden mutfağa giren Safanur, Mert ve Ateş isimlerinden ise, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına ve hayallerine veda eden isim Ateş oldu.

MasterChef 103. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Bugün itibariyle 11. haftasına adım atacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 103. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının 103. bölümünde; haftanın ilk yarışı olan mavi takım kaptanlığı yarışı gerçekleştirilecek. Yaşanacak yarışın ardından takımların belli olacağı MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümü saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.

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01 Kas 2021 - 23:14 - Dizi Fragmanları

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