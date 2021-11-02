Masumlar Apartmanı 45. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 2 Kasım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

TRT1 ekranlarının geçtiğimiz sezondan bu yana en fenomen dizilerinden bir tanesi olan Masumlar Apartmanı her yeni bölümü ile reyting rekortmeni olmaya devam ediyor. Başrollerinde Ezgi Mola gibi güçlü isimlerin yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun ölümsüz eserlerinden bir tanesi olan Madalyonun İçi kitabından uyarlama olan Masumlar Apartmanı yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak. 2 Kasım Salı akşamı TRT1 ekranlarında 20:00 itibari ile yeni bölümünü yayınlayacak Masumlar Apartmanı internetin en çok araştırılan konusu haline geldi. Masumlar Apartmanı 45. bölüm full izle, Masumlar Apartmanı 2 Kasım son bölüm tek parça izle seçenekleri ile ön plana çıkıyor. İşte, detaylar…

Geçtiğimiz sezona damgasını vurmasının hemen ardından bu sezon daha dikkat çekici noktaları ile öne çıkan Masumlar Apartmanı bu akşam yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında yer alacak. Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsunlar gibi güçlü isimlerin yer aldığı başarılı dizi Madalyonun İçi kitabının Çöp Apartman bölümünden esinlenerek hazırlanmış ve senaryosu ile dikkatleri çekmiştir. Gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenerek hazırlanan yapım her Salı akşamı sevenleri ile TRT1 ekranlarında 20:00 itibari ile yer alıyor.

Masumlar Apartmanı Son Bölümde Neler Oldu?



26 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan bölümü ile kısa sürede ilgi uyandıran Masumlar Apartmanı Gülben ve Esat arasında meydana gelen aşk ile ön plana çıktı. Safiye ile Naci arasında meydana gelen kırgınlıklar son bölümde de devam ederken Gülben düğün telaşını bir türlü üzerinden atamaz. Ceylan’ın dönmesi ile büyük bir yarayı içerisinde hisseden Han ne yaşadığını tam anlamazken yeni bölümde neler olacak büyük bir heyecanla bekleniyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 45. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?



Her hafta Salı günü sevenleri ile bir araya gelen TRT1 ekranlarının en sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 2 Kasım akşamı 45. bölümü ile ekranlarda yer alacak. Herkesi büyük bir heyecana sürükleyen başarılı yapımın yayınlanan iki fragmanı da izleyicilerin daha merakla bekleyişlerini beraberinde getirdi. Bu akşam 20:00’da TRT1 ekranlarında yeni bölümü ile yayınlanacak Masumlar Apartmanı büyük bir heyecanla beklenmeye devam ediyor.