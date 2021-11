Evlilik Hakkında Her Şey 7. Bölüm Full İzle! Evlilik Hakkında Her Şey 2 Kasım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının yeni sezon dizilerinden bir tanesi olan Evlilik Hakkında Her Şey bomba gibi bir giriş yaptı. Her hafta Salı günü sevenleri ile bir araya gelen başarılı yapım Evlilik Hakkında Her Şey 2 Kasım akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. En son 6. bölümü ile yayınlanan başarılı yapım son zamanların en çok araştırılan konusu haline geldi. Evlilik Hakkında Her Şey 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu bir hayli merak edilenler arasında yer aldı. Sizler için Evlilik Hakkında Her Şey hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…

MF Yapım imzalı ve Yusuf Pirhasan yönetmenliğinde ekranlara gelen Evlilik Hakkında Her Şey Türk yapımı televizyon dizilerinden bir tanesidir. Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ tarafından kaleme alınan Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümünden bu yana büyük bir ilgi ile karşılanmıştır. Bu akşam yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak başarılı yapım Evlilik Hakkında Her Şey 7. bölüm full izle, Evlilik Hakkında Her Şey youtube tek part izle gibi konularla en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde neler oldu?

Evlilik Hakkında Her Şey 6. Bölümde Neler Oldu?

Azra, Sergen ve Jale ile konuşmasının hemen ardından yaşadıkları ile yüzleşmek için mücadele eder. Bu durumu her ne olursa olsun çocuklarına yansıtmak istemez. İşi gereği hala Sergen ile bir arada çalışmaya devam etmek zorunda olması her şeyin daha zor hale gelmesine neden olur. Bir yandan da Azra’nın ailesinin peşine düşen Jale, bu anlarda Miray’a daha yakın olur.

Yıldırım ile Azra aralarında geçen geçmiş defterleri tekrar açmaya devam ederken karısını her an kaybetmek üzere olduğunun farkına varan Sergen artık tepkilerini kontrol altına almak konusunda zorluk çekecektir. Çolpan bir yandan da iflasın eşiğine kadar gelirken Cevher Hukuk için tek çıkış yollarının Berksoy davasını almak olduğunun farkına varır. Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı gibi güçlü isimlerin yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak büyük bir merakla beklenmeye devam ediyor.