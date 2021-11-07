MasterChef 2021 Full İzle! 7 Kasım 2021 MasterChef 107. Bölüm Canlı Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle! MasterChef'te Kim Elendi?

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Ekranların en çok izlenen yarışma programı haline gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. İddialı bir yarış ile ekranlara gelecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, haftanın eleme potasını da bugün itibariyle netleştiriyor. Peki; MasterChef 106. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 105. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Yeni sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni bölümleri ve iddialı yarışları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yoluna bu haftadan itibaren 12 yarışmacı ile devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, şampiyonuna da adım adım yaklaşıyor. Her gün birbirinden farklı yarış ile seyircisinin karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2021 yarışması; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve pazar günleri saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

MasterChef 106. Bölümde Neler Oldu?

TV8 ekranlarına en son 3 Kasım 2021 Çarşamba günü gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 105. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde haftanın ikinci mavi ve kırmızı takım yarışı gerçekleştirildi. İlginç bir format ile yarışan mavi ve kırmızı takım yarışmacıları ikişerli gruplar halinde ve kendi takım arkadaşlarına bir halat ile bağlı olarak yarıştı. Kahkaha dolu anlar ortaya çıkaran MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölü dokunulmazlık yarışını mavi takım kazandı. Bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa giren MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının bu haftaki kırmızı takımında bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Sergen oldu. Kırmızı takımın eleme potasına gönderdiği isimler ise; kırmızı takım kaptanı Burcu ile yarışmacısı Dilara oldu.

MasterChef 107. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bugün yeni bölümü ile gelecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 106. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yayınlanan 106. bölüm tanıtım fragmanına göre, haftanın son takım yarışı gerçekleştirilecek. Eleme potasının netleşeceği MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.