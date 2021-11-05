Esra Erol'da 5 Kasım 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 5 Kasım 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Esra Erol 5 Kasım 2021 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 5 Kasım 2021 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 5 Kasım 2021 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?
Esra Erol 5 Kasım 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ
ATV ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Esra Erol'da programı, gündüz kuşağının en çok konuşulan programlarından biri olmaya devam ediyor. Bugün sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Esra Erol'da seyircisini de meraklandırmayı başarıyor. Peki, Esra Erol’da programı 5 Kasım gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 4 Kasım’da neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...
Yayın hayatına 2015 yılından bu yana kesintisiz bir biçimde devam eden Esra Erol'da programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam ediyor. Stüdyoda ağırladığı konuklarının dram dolu yaşamları ile seyircisini her bölümü ile etkileyen Esra Erol'da programı, anlaşmazlıkları çözmek için konuklarına yardım ediyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarına gelen Esra Erol'da programı, saatler 16.20’yi gösterdiğinde canlı yayınına başlıyor.
Esra Erol’da Programı 4 Kasım’da Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?
Ekranlara en son 4 Kasım 2021 Perşembe günü gelen Esra Erol'da programı, merak edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam etti. Esra Erol'da programının son bölümünde; kocası tarafından 8 aylık hamile iken terk edilen Kübra Hanım için Türkiye tek yürek oldu. Türkiye’nin her yerinden Kübra Hanım’a yardımlar yağarken, Esra Erol, Kübra Hanım’ı asla yalnız bırakmayacağına dair söz verdi. Daha önce evden kaçan eşi Ayşe Hanım’ı aramak için stüdyoya gelen Hasan Hüseyin Bey, yeniden stüdyodaydı. Ayşe Hanım ile birlikte stüdyoya gelen Hasan Hüseyin Bey, programdan saatler önce anlaşmalı olarak boşandıklarını duyurdu. Öte yandan eşinin eve çağırdığı iş arkadaşı ile kaçtığını iddia eden Yusuf Bey, eşi Seher Hanım ile stüdyoda yüzleşti. Seher Hanım, arkadaşı ile kaçtığını kabul ederken, zaten evlilik hayatı boyunca hiç mutlu olmadığını söyledi.
Esra Erol’da Programı 5 Kasım Gündemleri Neler Olacak?
Hafta içi her gün olduğu gibi 5 Kasım 2021 Cuma günü de ATV ekranlarındaki yerini alacak olan Esra Erol'da programı, çiftler arasındaki merak ile takip edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam edecek. Sıcak gelişmeleri ile ekranlara gelecek olan Esra Erol'da programı, saat 16.20’de başlayacak.
05 Kas 2021 - 18:21 - Dizi Fragmanları
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.