- 08 Kas 2021 - 22:08

MasterChef 2021 Full İzle! 8 Kasım 2021 MasterChef 108. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen MasterChef Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. MasterChef son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef son bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Masterchef Türkiye 8 Kasım 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye yeni hafta heyecanı ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. 8 Kasım Pazartesi günü TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak yarışma programının yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler ise merak konusu. Kaptanlık oyunu için mücadele edecek yarışmaların yeni bölümde gösterecekleri performanslar şimdiden merak edilmeye başladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu gibi usta isimlerin jüri üyeliğini yaptığı programın yeni bölüm heyecanı yayınlanan son fragman ile iyice arttı.

MasterChef Türkiye Son Bölümünde Neler Oldu?

Geçtiğimiz akşam 107’inci bölümü ile ekrana gelen MasterChef Türkiye yine birbirinden heyecanlı yarışmalara sahne oldu. Batman mutfağına ait birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı yarışmada mavi takımın tüm yemeklerde 4 – 3 üstünlük sağlamasının ardından dokunulmazlığı alması yarışma heyecanını bir hayli artırdı.

Mavi takımın dokunulmazlığı kazanmasının ardından kırmızı takım üyelerinin kendi aralarında bireysel dokunulmazlık için yaptığı mücadeleler ise yarışmanın son bölümünde izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

MasterChef Türkiye’de Bireysel Dokunulmazlığı Kim Kazandı?

Takım yarışında 4 – 3 üstünlük ile mavi takımın öne geçmesinin ardından kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Takım yarışından kalan malzemeler ile yaratıcı bir yemek hazırlamaları istenen yarışmacılar arasından en iyi sunum ve yemekle Azize dokunulmazlığı kazanırken, 5’inci eleme adayı ise Azize’nin seçimi ile Mert oldu.

Eleme Adayları Belli Oldu

Kırmızı takım üyeleri arasında yapılan bireysel dokunulmazlık mücadelesinde Azize dokunulmazlığı kazanarak Mert’i eleme adayı olarak seçti. Öte yandan diğer takım üyeleri arasında yapılan oylamalar sonrasında haftanın 6’ıncı eleme adayı ise oy çokluğu ile Hasan oldu. Eleme heyecanı tüm hızıyla sürerken MasterChef Türkiye’nin ekrana gelecek yeni bölümünde ise kaptanlık heyecanı sürüyor.

8 Kasım Pazartesi akşamı 108. yeni bölümü ile TV 8 ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanan MasterChef Türkiye’de yeni haftanın ilk kaptanlık yarışması yapılacak. Kaptanlık oyunu için mücadele edecek yarışmacılar arasında kimlerin takım kaptanı olacağı ise merak konusu.

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08 Kas 2021 - 22:08 - Dizi Fragmanları

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