- 09 Kas 2021 - 23:10

Masumlar Apartmanı 46. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 9 Kasım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Başrolünde Ezgi Mola’nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak ekranlara getirilmiş olan dizinin Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneğine tıklayarak son bölümünü izleyebilirsiniz. Masumlar Apartmanı 46. Bölüm izle seçeneği ile 46. Bölüme ulaşabilir ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz…

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Masumlar Apartmanı Dizisi 46. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta Ceylan ile seyircisini tanıştıracak olan Masumlar Apartmanı dizisi, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 45. bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 46. bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili ayrıntılar…

İkinci sezonu ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisi, iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmayı planlıyor. Birkan Sokullu, Melisa Şenolsunlar, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi iddialı isimler ile seyircisinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı dizisi, psikiyatrist ve yazar olan Gülseren Budaycıoğlu’nun Madalyonun İçi romanının Çöp Apartman bölümünden senaryoya uyarlanıyor. Masumlar Apartmanı dizisi, her salı saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 45. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 2 Kasım 2021 Salı günü gelen Masumlar Apartmanı dizisi, 45. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde; yaşanan son olaylardan sonra Safiye, kendisini herkese kapatmaya karar verdi. Naci ile bile konuşmayan Safiye, aile üyelerini de korkutmaya başladı. Rüya’nın sırrını öğrenen Han, onu üvey babasından kurtarmak için harekete geçerken; Esat, ailesinin Gülben ile ilgili rest çekmesi ile karşı karşıya kaldı. İyileşmek için psikiyatriste kararı alan Gülben’e ise, destek Han’dan geldi. Öte yandan Gülben ile ailesi arasında kalan Esat, ona gizliden evlenme teklifinde bulundu.

Masumlar Apartmanı Dizisi 46. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Ekranlardaki yerini bu hafta da yeni bölümü ile alacak olan Masumlar Apartmanı dizisi, 46. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 46. bölüm fragmanına göre; Gülben’in Esat’ın teklifini kabul etmesi ile yıkılan Safiye, bu evliliğe engel olmak için harekete geçecek. Ailesinden habersiz evlenmenin verdiği stres ile takıntıları artan Gülben ise, bu durum ile tek başına başa çıkmaya çalışacak. Han’ın Ceylan ile yüzleşeceği Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında olacak.

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09 Kas 2021 - 23:10 - Dizi Fragmanları

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