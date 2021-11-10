MasterChef 2021 Full İzle! 10 Kasım 2021 MasterChef 110. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Masterchef Türkiye 10 Kasım 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Her hafta şampiyonuna bir adım daha yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu hafta 11 yarışmacısı ile yoluna devam ediyor. Yarışın iyice kızıştığı MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında bugün iddialı bir yarış ile ekranlara geliyor. Peki; MasterChef 110. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 109. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

TV8 ekranlarını en çok izlenen yapımlarından biri haline gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, şampiyonunu aramaya devam ediyor. Her yarışta farklı mutfak konseptleri ile yarışan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, birbirinden lezzetli mutfakların yemekleri için mavi ve kırmızı takımını mutfağa sokuyor. Her hafta yeni bir takım ile yarışan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında bu hafta kırmızı takım kaptanlığını Mert yaparken, mavi takım kaptanlığını Safanur yapıyor. Haftanın 5 günü ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, TV8 ekranlarından saat 20.00’da yeni bölümlerini yayınlıyor.

MasterChef 109. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 9 Kasım 2021 Salı günü gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 109. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; haftanın ilk mavi ve kırmızı takım yarışı gerçekleştirildi. Heyecanlı bir yarış ortaya koyan mavi ve kırmızı takım vegan yemekleri konseptiyle yarıştı. İddialı geçen yarışın ardından günün takım dokunulmazlığını kazanan Safanur kaptanlığındaki mavi takım olurken; Mert kaptanlığındaki kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Haftanın ilk bireysel dokunulmazlık yarışını kazanan kişi Burcu olurken; eleme potasına giden isimler Araz ve Azize oldu.

MasterChef 110. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarındaki yerini 10 Kasım 2021 Çarşamba günü de alacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, haftanın ikinci takım yarışını gerçekleştirecek. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının 110. bölümünde mavi ve kırmızı takım yedi bölge konsepti ile yarışacak. Her bölgeden yemeğin yer alacağı MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında bireysel dokunulmazlık için ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına içerisinde 81 ilden lezzetin yer aldığı sonsuzluk tabağı yapılacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümü u akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.