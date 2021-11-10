Zuhal Topal'la Yemekteyiz 43. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 10 Kasım 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Bu haftaki şampiyonuna her bölümü ile bir adım daha yaklaşan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, iddialı bir yarış ile daha ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 9 Kasım Salı 42. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Kasım Çarşamba 43. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

TV8 ekranlarının fenomen gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz, yeni bölümleri ve heyecanlı yarışları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her bölümünde birbirinden iddialı yarışmacıların sofrasına konuk olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bu hafta sosyal medya fenomenleri ile yarışıyor. Açık oylama ile yarışmacılarının Zuhal Topal dışındaki tüm jüri üyelerinden aldığı puanı açıklayan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarından başlıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 9 Kasım Salı 42. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarındaki yerini alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz 9 Kasım 2021 Salı günü 42.bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde yarışan isim Berkay Bey oldu. Berkay Bey’in menüsünde; brokoli çorbası, Çin böreği ve mütebbel, demi glace soslu bonfile, iç pilav ve ıslak kek lezzetleri yer aldı. Diğer yarışmacılardan menüsü hakkında eleştiriler alan Berkay Bey; Dilara ve Aylin Hanım’dan 4’er puan, Sara Hanım’dan 5 puan, Tanju Bey’den ise 6 puan alarak günü 19 puan ile tamamladı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Kasım Çarşamba 43. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Seyircisi ile 10 Kasım 2021 Çarşamba günü de buluşacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 43. bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümünde yarışan isim Sara Hanım olacak. Zuhal Topal dışındaki herkesin puanını açık oylama ile öğrenecek olan Sara Hanım, İran mutfağından lezzetler ile konuklarını ağırlayacak. Seyircisi tarafından merak ile beklenen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümü bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarından başlayacak.