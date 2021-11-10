Sana Söz 2. Bölüm 2021 Full İzle! 10 Kasım 2021 Sana Söz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Sezona iddialı bir giriş yapan Sana Söz dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Bu hafta çok konuşulacak bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Sana Söz dizisi, saat 20.00’da Star TV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Sana Söz dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sana Söz dizisi 1. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Star TV ekranlarının yeni dizisi olan Sana Söz, Q3 Medya imzası ile hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Nehir Erdoğan ile Erkan Petekkaya’nın başrolleri üstlenmesiyle seyircisinin karşısına çıkan Sana Söz dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Altunorak, Ayçin İnci, Aslıhan Kapanşahin, Hivda Zizan Alp ve Cansin Çekili gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Elif ile Ömer’in adalet mücadelesini ele alan Sana Söz dizisi, her çarşamba saat 20.00’da ekranlara gelmeye başlamış bulunuyor.

Sana Söz Dizisi 1. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 3 Kasım 2021 Çarşamba günü gelen Sana Söz dizisi, 1. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Sana Söz dizisinin ilk bölümünde; otelin terasından itildikten sonra komaya giren Ayşe Erten’i Elif Karaca programında konu alırken, komiser Ömer ise, emniyette ele aldı. Elif ve Ömer, Ayşe Erten’in komaya girmesinden sorumlu tutulan Bora Demircioğlu'nun tutuklanması için çabalarken, birbirleri ile sürekli olarak karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz oldu. Bora Demircioğlu’nun iş insanı babası Rıza’nın oğlu için tuttuğu avukatın Elif’in kocası Erdem olması ise, işleri bir hayli karıştırdı. Öte yandan Ayşe ile arkadaş olan Nurhayat’ın aniden ortadan kaybolması Elif ve Ömer’i bir kez daha bir araya getirdi.

Sana Söz Dizisi 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Sana Söz dizisi, 2. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Sana Söz dizisinin yayınlanan 2. bölüm fragmanına göre; Elif ile Ömer yeni bir olay sonucunda yeniden karşı karşıya gelecek. Bora’nın babası Elif’ten şikayetçi olacakken; Elif’in gözaltına alınması, Erdem ile iyice arasının açılmasına neden olacak. Öte yandan Elif ve Erdem’in kızları Bora’nın tuzağına düşmek üzere adım adım Bora’ya çekilecek. Star TV’nin yeni gözdesi Sana Söz dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile seyircisinin karşısında olacak.