Sadakatsiz 38. Bölüm 2021 Full İzle! 10 Kasım 2021 Sadakatsiz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sadakatsiz 38. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Sadakatsiz dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İddialı bir bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanan Sadakatsiz dizisi, Aras’ın gizemini gözler önüne seriyor. Peki, Sadakatsiz dizisi 37. bölümde neler yaşandı? Sadakatsiz dizisi 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

İki sezondur Kanal D ekranlarındaki yerini alan Sadakatsiz dizisi, dünyaca ünlü bir dizi olan Doctor Foster isimli yapımdan senaryoya uyarlanarak, seyircisinin karşısına çıkarılıyor. 7 Ekim 2020 tarihinden bu yana Kanal D izleyicisi ile buluşan Sadakatsiz dizisi, Med Yapım imzası ile yeni bölümlerini yayınlamaya devam ediyor. Bu sezon Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen isimlerine Berkay Ateş gibi iddialı isimleri başrollerinde bulunduran Sadakatsiz dizisi, geçtiğimiz haftadan itibaren Aslı Orcan ismini de oyuncu kadrosuna eklemiş bulunuyor. Bir hayli sevilen Sadakatsiz dizisi, her çarşamba saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Sadakatsiz Dizisi 37. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarındaki yerini 3 Kasım 2021 Çarşamba günü gelen Sadakatsiz dizisi, 37. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Sadakatsiz dizisinin son bölümünde; Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşma başta Volkan olmak üzere Ali’yi de bir hayli rahatsız etti. Annesinin üzülmesinden korkan Ali soluğu Aras’ın yanında alırken; Volkan, Aras’ın gizeminin peşine düşmeye karar verdi. Derin'in yürümesi üzerine tüm ipleri koparmaya karar veren Volkan’ın boşanma davası açmak için harekete geçmesi ise, Derin’i çileden çıkardı. Öte yandan yavaş yavaş geçmişe dair bir şeyler hatırlamaya başlayan Aras, Leyla’nın kim olduğunu bilmese de Leyla’yı hatırladı.

Sadakatsiz Dizisi 38. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini bu hafta yeni bölümü ile alacak olan Sadakatsiz dizisi, 38. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 38. bölümü fragmanına göre; Asya ve Aras'ın peşine düşen Volkan, Aras’ın Leyla ile evli olduğunu öğrenecek. Leyla, Aras’a ulaşmak için çabalayacakken; Volkan, bu gerçeği Asya’ya söylemek için harekete geçecek. Ekranların fenomen yapımı Sadakatsiz dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile Kanal D ekranlarında olacak.