- 10 Kas 2021 - 19:29

Kanunsuz Topraklar 7. Bölüm 2021 Full İzle! 10 Kasım 2021 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının yeni dizisi olan Kanunsuz Topraklar, gördüğü ilgiyi her geçen gün artırmaya devam ediyor. Yeni bölümleri ile hikayesini git gide derinleştiren Kanunsuz Topraklar dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde. İşte detaylar...

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 Kanunsuz Topraklar 7. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Kanunsuz Topraklar, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Seyircisine bir sürpriz yapan Kanunsuz Topraklar dizisi, beklenmedik bir hamle ile herkesi şaşırtmayı başarıyor! Peki, Kanunsuz Topraklar dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanunsuz Topraklar dizisi 6. bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…

Yeni sezona Gold Yapım imzası ile FOX TV ekranlarından giriş yapan Kanunsuz Topraklar dizisi, Uğur Güneş (Davut), Esra Bilgiç (Gülfem), İlker Aksum (Mehmet), Necip Memili (Ali Gelik), Ali Erkazan (Tahir), Murat Daltaban (Malik), Kaan Taşaner (Avukat Yavuz), Eylül Su Sapan (Behice), Serdem Paçal (Fikriye), Doğaç Yıldız (Cemal), Onur Kaya (Eyüp) ve Ezgi Çelik (Asude) gibi birbirinden ünlü isimlerin canlandırdığı karakterler ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Maden işçilerinin hak arama mücadelesini konu alan Kanunsuz Topraklar dizisi, iddialı bir dönem hikayesi ile ekranlara geliyor. Her hafta çarşamba günü FOX TV ekranlarındaki yerini alan Kanunsuz Topraklar dizisi, saat 20.00’da seyircisinin karşısına çıkıyor.

Kanunsuz Topraklar Dizisi 6. Bölümünde Neler Oldu?

Ekranlara en son 3 Kasım 2021 Çarşamba günü gelen Kanunsuz Topraklar dizisi, 6. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Kanunsuz Topraklar dizisinin son bölümünde; Malik Bey’in geçirdiği kalp krizi Gülfem’i yeniden konağa döndürdü. Malik Bey’in kendisine yazdığı mektup üzerine babasının intihar edeceğini anlayan Gülfem, babasını son anda kurtarmayı başardı. Ancak bu kurtuluş, Ali Gelik ile Gülfem’i yeniden bir araya getirmek zorunda kaldı. Bu konudan hiç memnun olmayan Davut, Gülfem’e güvenmeyi seçti. Ali’nin tacizlerinden bunalan Gülfem çareyi Zarife’lerin köy evinde saklanmakta bulurken; Davut herkesten gizli bir şekilde hükümet için gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürdü.

Kanunsuz Topraklar Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seyircisine sürpriz yapan Kanunsuz Topraklar dizisi, bu hafta ekranlara mola verme kararı aldı. 17 Kasım 2021 Çarşamba günü yeni bölümü ile gelecek olan Kanunsuz Topraklar dizisi, 7. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kanunsuz Topraklar dizisinin yerine ise, bugün FOX TV ekranlarının yeni dizisi Elbet Bir Gün dizisinin tekrarı yer alacak.

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10 Kas 2021 - 19:29 - Dizi Fragmanları

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