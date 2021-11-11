- 11 Kas 2021 - 21:54

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 11 Kasım 2021 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından birisi olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, hikayesini anlatmaya bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Kardeşleri bu hafta da çeşitli sınavlara tabi tutacak olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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 Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 4. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Bu hafta ekranlara yeni bölümü ile gelecek olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, iddialı bir bölüm ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yeni bölümünde Barbaros kardeşler, Sırlı Kitap’a bir adım daha yaklaşıyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 7. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu, İlyas Reis, Bahadır Yenişehirlioğlu, Pelin Akil Altan, Yiğit Özşener, Devrim Evin, Tolga Akkaya, Cem Bender, Gülcan Arslan, Melis Babadağ, İsmail Filiz ve Miraç Sözer gibi birbirinden iddialı isimler ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, Barbaros Hayrettin Paşa’nın yaşamını konu alan bir dönem hikayesi ile ekranlardaki yerini alıyor. Her hafta daha geniş bir kitleye ulaşan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, perşembe günleri saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 7. Bölümünde Neler Oldu?

Ekranlara en son 4 Kasım 2021 Perşembe günü Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 7. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin son bölümünde; Baba Oruç’tan hiçbir haber alınamaması başka İskenderiye olmak üzere Midilli’yi de harekete geçirdi. Kılıç Bey’in leventlerini de yanına alarak Baba Oruç’u kurtarmak için yollara düşen Hızır Reis ve Niko, Baba Oruç’un düştüğü tuzaktan habersiz yola çıktı. Kendilerine kurulan ilk tuzaktan çıkmayı başaran Baba Oruç ve leventleri bir kez daha Pietro’nun onlara hazırladığı ikinci kıskaç içerisinde kaldı. Hızır Reis ise, Şahin Bey ile karşı karşıya kaldı. Öte yandan Baba Oruç’un sürekli olarak İskenderiye’den uzakta olması Despina ile Isabel’i bir kez daha karşıya karşıya getirdi.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TRT1 ekranlarına bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 8. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yayınlanan 8. bölüm fragmanına göre; Baba Oruç ve Hızır Reis leventleri ile birlikte Sırlı Kitabı’n peşine düşecek. İshak Ağa ise, ailesinin katili olarak gördüğü Yorgu’nun peşine düşecek. Fenomen haline gelen Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak.

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11 Kas 2021 - 21:54 - Dizi Fragmanları

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