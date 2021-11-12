Arka Sokaklar 603. Bölüm Full İzle! 12 Kasım 2021 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Arka Sokaklar Dizisi 603. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, aksiyonun dozunu bu hafta artırıyor. Seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başlayan Arka Sokaklar dizisi, iddialı olan yeni bölümünü saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlıyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi 603. bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 602. bölümde neler yaşandı? İşte Arka Sokaklar hakkında tüm detaylar…

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi birbirinden iddialı isimlerin canlandırdığı karakterler ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, aksiyon dolu sahneleri ile 16 sezondur seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Polisiye bir hikayeyi konu alan Arka Sokaklar dizisi, her cuma saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 602. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son geçtiğimiz hafta yeni bölümü ile gelen Arka Sokaklar dizisi, 602. bölümünü yayınladı. Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde; Cemal, Sude’nin hastanede verdiği ifadeyle Sude’ye tecavüz etme suçuyla gözaltına alındı. Ezgi yaşadıklarına inanamazken, ekip Cemal’in böyle bir şey yapmayacağını kanıtlamak için delil toplamaya başladı. Fotoğrafçı Ufuk ve Sude’nin ailesi ile ilgili araştırmalar yapan Rıza Baba ve ekibi, Cemal’i kurtaracak birkaç ipucu bulmayı başardı. Sude’nin inandırıcılığı karşısında Cemal’e olan inancını kaybeden Ezgi ise, ona inanacak bir şeyler bulmak için ekibin elde ettiği bilgileri gözden geçirmeye başladı. Öte yandan devriye esnasında gelen aile içi şiddet ihbarı ile olaya müdahale eden ekip, eş Selvi ve oğul Furkan’ı Adem’den kurtarmak için harekete geçti. Müfettiş İdil’in, Cemal soruşturmasında sürekli olarak Mesut’un yardımına başvurması ise, Selin’i çileden çıkmanın eşiğine getirdi.

Arka Sokaklar Dizisi 603. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Arka Sokaklar dizisi, 603. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 603. bölüm fragmanına göre; Rıza baba ve ekibi bu kez Selman’ın peşine düşecek. Rıza Baba, Samir ile karşı karşıya gelecekken; Cemil de Ezgi’yi kurtarmak için kendisini ateşe atacak. Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına bu akşam çıkacak olan Arka Sokaklar dizisi, saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.