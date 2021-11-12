Aziz Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 12 Kasım 2021 Aziz Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Aziz Dizisi 12 Kasım 2021 SHOW TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların çiçeği burnunda dizisi Aziz, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Seyircisi ile bu akşam yeni bölümü ile buluşacak olan Aziz dizisi, bugün saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanıyor. Peki, Aziz dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 1. bölümde neler oldu? İşte, Yalancı dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Aziz Payidar (Murat Yıldırım), Dilruba (Damla Sönmez), Efnan (Simay Barlas), Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan), Delege Pierre (Fırat Tanış), Adem Payidar (Güven Murat Akpınar), Kenan (Eren Hacısalihoğlu), Handan (Ayten Soykök), Nigar Payidar (Füsun Demirel), Hatice Ana (Meral Çetinkaya), Azime (Suzan Kardeş), Mustafa (Baran Akbulut), Maksude Payidar (Elif Sönmez), Cemal (Cenan Çamyurdu), Selahattin (Haydar Köyel), Aslan (Berkay Akın) gibi karakterleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Aziz dizisi, O3 Medya imzası ile ekranlara geliyor. Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılmadan hemen önceki yıllarını ve Fransız işgalini konu alan Aziz dizisi, her cuma saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanıyor.

Aziz Dizisi 1. Bölümde Neler Oldu?

Sezona geçtiğimiz hafta giriş yapan Aziz dizisi, 1. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Aziz dizisinin son bölümünde; Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar, Fransız delegesi Mösyö Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürdükten sonra çok sevdiği memleketi Hatay’ı ve ilk aşkı Dilruba’yı geride bırakarak, Hatay’dan gitmek zorunda kaldı. Herkes Aziz’in öldüğünü düşünürken; Aziz’in aniden çıkıp gelmesi, ilk aşkı Dilruba’yı ve Dilruba ile nişanlanan Aziz’in amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem’i adeta yıktı. Gördüğü manzara karşısında dağılan Aziz, sil baştan hayatına başlamaya karar verirken; tesadüfen hayatını kurtardığı Efnan ile tanışması, yeni hayatının dönüm noktalarından biri oldu.

Aziz Dizisi 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile bu hafta Show TV ekranlarındaki yerini alacak olan Aziz dizisi, 2. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aziz dizisinin yayınlanan 2.bölüm fragmanına göre; amcası Galip Payidar, Aziz’i göndermek için her yolu denemeye başlayacak. Dilruba, Aziz’in buluşma yerine gelmemesi ile yıkılacakken; Adem, Dilruba ile Aziz’in gelmesi gereken buluşma yerinde yüzleşecek. Öte yandan Aziz ve Efkan yakınlaşırken; Dilruba ve Adem de evlilik yolunda ilerleyecek. Hikayesini derinleştirmeye devam edecek olan Aziz dizisi, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında olacak.