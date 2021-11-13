- 13 Kas 2021 - 09:47

Kardeşlerim 28. Bölüm Full İzle? 13 Kasım 2021 Kardeşlerim Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kardeşlerim bölümü ile pazar akşamı ATV ekranlarında olacak. Kardeşlerim 4. bölüm full izleme linkine ve 28. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Kardeşlerim 28. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Dram dolu hikayesi ile seyircisini her hafta ekran başına kilitleyen Kardeşlerim dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yavaş yavaş tüm sıraları açıklığa kavuşturan Kardeşlerim dizisinde bu hafta seyirciye büyük bir sürpriz yapılıyor! Peki, Kardeşlerim dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim dizisi 27. bölümde neler yaşandı? İşte Kardeşlerim dizisi hakkındaki tüm ayrıntılar…

Ekranların fenomen yapımlarından biri haline dönüşen Kardeşlerim dizisi, dram dolu hikayesi ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam ediyor. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi birbirinden iddialı isimleri bulunduran Kardeşlerim dizisi, anne ve babasını feci bir şekilde aynı anda kaybeden kardeşlerin hikayesini konu alıyor. Seyircisi tarafından bir hayli beğenilen ve yeni bölümleri her hafta sabırsızlıkla beklenilen Kardeşlerim dizisi, her cumartesi saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Kardeşlerim Dizisi 27. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 6 Kasım 2021 Cumartesi günü gelen Kardeşlerim dizisi, 27.bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Kardeşlerim dizisinin son bölümünde; nakliyeciler ile birlikte gözaltına alınan Oğulcan ve Doruk tüm aileyi harekete geçirdi. Ömer, kuzenini ve arkadaşını kurtarmak için harekete geçerken, nakliyeciler ile karşı karşıya geldi. Akif'ten intikam almak için güçlerini birleştiren Suzan ve Nebahat, kostümlü balo için Akif’e hiç tahmin etmeyeceği bir sürpriz hazırladı. Balo günü Kaan’ın Akif’in oğlu olduğunu açıklayan Suzan, herkesin birbirine düşmesini tam da istediği gibi sağladı.

Kardeşlerim Dizisi 28. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

ATV ekranlarına bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Kardeşlerim dizisi, 28. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 28. bölüm fragmanına göre; kostümlü balo sonrası Suzan’ın sürprizi zor duruma düşen Kaan, çılgına dönecek. Kaan, elindeki video ile Akif’ten intikam almak için harekete geçecekken; Kadir’e babasının ölümü ile ilgili gerçekleri anlatacak. Yeni bölümleri seyircisi tarafından merak ile beklenilen Kardeşlerim dizisi, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında olacak.

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13 Kas 2021 - 09:47 - Dizi Fragmanları

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