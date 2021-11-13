Gönül Dağı Dizisi 40. Bölüm Full İzle! 13 Kasım 2021 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Gönül Dağı Dizisi 20. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından olan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta ekranlara iddialı bir bölüm ile gelecek olan Gönül Dağı dizisinde Taner ve Dilek’in aşkı zorlu bir sınava daha tabii tutuluyor. Peki, Gönül Dağı dizisi 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 40. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

Ekranlardaki macerasına iki sezondur devam eden Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleri ile hikayesini anlatmaya devam ediyor. Mustafa Çiftçi’nin bozkır ile ilgili bilinmeyen hikayelerinden senaryoya uyarlanan Gönül Dağı dizisi, gerçek bir Anadolu masalı tadı veriyor. Yaşadıkları kasabayı güzelleştirmek için icat yapmaya başlayan Taner ve amcaoğullarının ünlü oluş hikayelerini anlatan Gönül Dağı dizisinin başrollerini ise, Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) isimleri paylaşıyor. Seyircisi tarafından yeni bölümleri merak ile beklenilen Gönül Dağı dizisi, her cumartesi saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Gönül Dağı Dizisi 39. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 6 Ekim 2021 Cumartesi günü gelen Gönül Dağı dizisi, 39.bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Gönül Dağı dizisinin son bölümünde; Halime’nin hazırladığı nişan sürprizi ile Dilek ve Taner arasındaki ipler iyice gerildi. Aile bireyleri Dilek ve Taner’i ayırmak isterken, bu duruma daha fazla dayanamayan Gülsüm Öğretmen olaya el attı. Dilek’i alarak, kasabadan gitme teklifinde bulan Gülsüm Öğretmen, Dilek’i en sonunda ikna etti. Öte yandan Taner ve amcaoğullarının mucitlik yolundaki yolculukları her şeye rağmen devam etti.

Gönül Dağı Dizisi 40. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Gönül Dağı dizisi, 40. bölümünü seyircisinin karşısına çıkacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 40. bölüm fragmanına göre; Muammer ve Döndü’nün gerçek ailesi olduğunu düşünen Kenan, araştırmasını daha da derinleştirerek, gerçeklere ulaşmaya çalışacak. Dilek ile Taner ise, ilişkilerindeki en önemli dönüm noktasına gelecek. Yeni bölümleri seyircisi tarafından merak ile beklenen Gönül Dağı dizisi, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından olacak.