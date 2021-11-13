- 13 Kas 2021 - 09:51

Yargı Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 14 Kasım 2021 Yargı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının yeni reyting rekortmeni olan Yargı dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Yeni bölümü ile bu pazar seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde…

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 Yargı Dizisi 9. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Yargı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta iddialı bir bölüm ile ekranlara gelecek olan Yargı dizisinde bu kez topun ağzına oturan Yekta oluyor. Peki, Yargı dizisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 8. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ay Yapım imzası ile Kanal D ekranlarındaki yerini alan Yargı dizisi, adalet ve aile bağları arasında sıkışıp kalan avukat Ceylin ile savcı Ilgaz’ın hikayesini konu alıyor. İddialı bir kadro ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Yargı dizisinde; Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Ece Yüksel, Arda Anarat, Onur Durmaz gibi ünlü isimler yer alıyor. Her hafta seyircisini heyecanlı hikayesi ile ekran başına kilitleyen Yargı dizisi, pazar günleri saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Yargı Dizisi 8. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 7 Kasım 2021 Pazar günü alan Yargı dizisi, 8. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yargı dizisinin son bölümünde; Ceylin, Engin’in kardeşinin katili olduğunu öğrendikten sonra onunla yüzleşmek için harekete geçti. Ceylin’i de yaralayarak yüzleşmeden kaçan Engin, ofisten kaçarak uzaklaştı. Yaralanan Ceylin’in yardımına ise, Ilgaz yetişti. Zafer’i öldürdükten sonra soluğu babasının yanında alan Çınar, babasından yardım istedi. Oğluna verdiği sözü tutmak için kolları sıvayan Metin, inandığı bütün değerleri çiğnemek zorunda kaldı. Ceylin ve Ilgaz, Engin’in katil olduğunu kanıtlamaya çalışırken; Pars ve Neva ikilisi Ceylin ve Ilgaz’ın evlendiğini haberini atlatmaya çalıştı.

Yargı Dizisi 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına bu hafta yeni bölümü ile çıkacak olan Yargı dizisi, 9. bölümünü yayınlayacak. Yargı dizisinin yayınlanan 9. bölüm fragmanına göre; Engin’in cinayeti babasının üzerine yıkması ile Ceylin ve Ilgaz çileden çıkacak. Zafer’in ölümü üzerine Çınar’a yardım etmek için harekete geçecek olan Metin, Ilgaz, durumu öğrenmeden önce bir çözüm bulmak için yeni bir plan yapacak. Öte yandan Ilgaz ve Ceylin arasındaki yakınlaşma herkesin dikkatini çekmeye başlayacak.

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13 Kas 2021 - 09:51 - Dizi Fragmanları

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