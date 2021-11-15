Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 22. Bölüm Full İzle! 14 Kasım 2021 Teşkilat Yeni Bölümü Tek Parça Kesintisiz Youtube İzle!

Seyircisi ile iki sezondur buluşan Teşkilat dizisi, yeni bölümleri ile ekranlardaki yerini almaya devam ediyor. Aksiyon dolu sahneleri ile her hafta seyircisini ekran başına kilitleyen Teşkilat dizisi, bu akşam saat 20.00’da çok konuşulacak bir bölüm ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki, Teşkilat dizisi 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 21. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Birbirinden iddialı isimler ile donattığı oyuncu kadrosu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Teşkilat dizisi; Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Gürkan Uygun, Hakan Boyav ve Turgut Tunçalp gibi oyuncuları kadrosunda bir araya getirmiş bulunuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın içerisinde özel olarak kurulan bir ekibin yaşadıklarını konu alan Teşkilat dizisi, her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla yayınlanıyor.

Teşkilat Dizisi 21. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarına en son geçtiğimiz hafta gelen Teşkilat dizisi, 21. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Teşkilat dizisinin son bölümünde; ekibin peşinde olduğu Ariel, Serdar ve Zehra’nın çabaları ile ele geçirildi. Düştükleri hapishaneden kurtulmak için harekete geçen Hakkı ve Hulki, hapishaneden kaçmayı başardı. Ancak, bu durum onları İsrail’in en çok aranan ismi haline getirdi. Çetin ve Pınar’ın yeniden karşılaşması ile Pınar’ın karışan kafası işleri daha da zora sokarken; Yağmur’un korunması gerekliliğinin farkına varan Pınar, kendisini toparlamak için harekete geçti. Öte yandan Ariel’in öğrendiklerinin peşine düşmek için yeni bir plan yapan Serdar ve Zehra, yeni bir diplomatik krize yol açtı.

Teşkilat Dizisi 22. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Teşkilat dizisi, 22. bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yeni bölümleri merak ile beklenen Teşkilat dizisinin yayınlanan 22. bölüm fragmanına göre; Ariel’in alınmasıyla zor duruma Yıldırım, yeni bir intikam planını devreye sokacak. Ceren’in yeni planını çözmek için harekete geçecek olan ekip, kaçırılan Yağmur’u kurtarmak için birbirine kenetlenecek. Heyecanlı hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başlayacak olan Teşkilat dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile TRT1 ekranlarında olacak.