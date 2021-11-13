- 13 Kas 2021 - 20:01

Elkızı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 13 Kasım 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezona FOX TV ekranlarından iddialı bir giriş yapan Elkızı dizisi, Dram dolu bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Elkızı dizisinin 5. bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Elkızı 4. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Elkızı dizisi, hikayesini yavaş yavaş derinleştiriyor. İddialı bir bölüm ile seyircisini karşısına çıkmaya hazırlanan Elkızı dizisi, bu hafta da çok konuşulacağa benziyor. Peki, Elkızı dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı dizisi 4. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

FOX TV ekranları aracılığıyla televizyon izleyicisinin karşısına çıkmaya başlayan Elkızı dizisi, yeni sezonun en çok izlenen yapımları arasına girmeye başlıyor. Her geçen gün seyirci kitlesini artıran Elkızı dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Sevda Erginci (Ezo Bozdağlı), İsmail Ege Şaşmaz (Harun Karasu), Perihan Savaş (Cavidan Bozdağlı), Fikret Kuşkan (Resul Bozdağlı), Münir Can Cindoruk (Ali Demir), Sedef Avcı (Zeliha Bozdağlı), Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli, Macit Koper, Nur Yazar, Mesut Kaytan, Beyza Dolu, Zeynep Ülsever, Can Büyükaltay, Alayça Öztürk gibi birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Genç bir kadının düzene başkaldırış hikayesini anlatan Elkızı dizisi, her cumartesi saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Elkızı Dizisi 3. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara son 6 Kasım 2021 Cumartesi günü gelen Elkızı dizisi, 4. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Hikayesini anlatmaya henüz başlayan Elkızı dizisinin son bölümünde; gücü eline geçiren Ezo’dan intikam almak için harekete geçen Ali, Cavidan ile iş birliği yapacağı bir plan hazırladı. Ali’den aldığı darbe ile dağılan Ezo, düştüğü duygusal boşluğu gidermek için Harun’a daha da yaklaştı. Harun, bu fırsatı değerlendirmekte gecikmezken, Ezo’nun hemen yaralarını sarmak için harekete geçti. Ezo güçlendikçe kendisini güçsüz hisseden Cavidan, Ezo’nun yaptığı hamleler ile daha da çıkmaza girdi.

Elkızı Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Elkızı dizisi, 4. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Elkızı dizisinin yayınlanan 4. bölüm fragmanına göre; köy halkı Cavidan’a karşı ayaklanacak. Hıncını almak için konağı basacak olan köy halkı, Cavidan’ı kaçırmaya kalkacak. Cavidan’ın yardımına ise, torunu Ezo yetişecek. Ezo’nun otoritesini herkese kanıtlayacağı Elkızı dizisi, yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında olacak.

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13 Kas 2021 - 20:01 - Dizi Fragmanları

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